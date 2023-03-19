Под Кинелем пенсионер на ВАЗ "догнал" УАЗ, пострадала девушка

В субботу, 18 марта, в Кинельском районе в 12:35 на 30 км автодороги "Самара-Бугуруслан" 68-летний водитель ВАЗ-2115 нарушил правило расположения автомобиля на проезжей части, совершил столкновение с автомобилем "УАЗ Патриот", движущимся впереди в попутном направлении.
С места ДТП 19-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-2115 госпитализирована в больницу.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!