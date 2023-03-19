Под Кинелем пенсионер на ВАЗ "догнал" УАЗ, пострадала девушка

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В субботу, 18 марта, в Кинельском районе в 12:35 на 30 км автодороги "Самара-Бугуруслан" 68-летний водитель ВАЗ-2115 нарушил правило расположения автомобиля на проезжей части, совершил столкновение с автомобилем "УАЗ Патриот", движущимся впереди в попутном направлении.

Фото: ГУ МВД по Самарской области