Как организована система психологической поддержки участников СВО в Самарской области

С первых дней начала специальной военной операции в Самарской области была поставлена задача оказать максимальную поддержку военнослужащим и их семьям. Немаловажную часть этой поддержки составляет система их психологической реабилитации. С какими тяжелыми психотравмирующими факторами сталкиваются люди, прошедшие войну, как "мягко адаптировать" их к мирной жизни, какими настройками должны обязательно овладеть родственники бойцов. Об этом порталу "Волга Ньюс" рассказали практикующие психологи: региональный сервисный уполномоченный, советник губернатора Самарской области по вопросам улучшения качества социальных сервисов Наталья Полянскова, директор ГКУ СО "Областной центр социальной помощи семье и детям" Ольга Кулькова и медицинский психолог лаборатории психофизиологического обеспечения Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Александра Бережная.

С первых месяцев спецоперации остро встала потребность оказания психологической помощи ее участникам и членам их семей, несмотря на то, что сами они на тот момент еще недооценивали важность работы психологов. Но сейчас, вернувшись домой, бойцы все чаще прибегают к помощи специалистов, рассказала Наталья Полянскова.

Показателен пример участника СВО, ампутанта, инвалида 2-й группы Юрия, обратившегося в одно из профессиональных сообществ: "У меня сильный стресс, я готов просто пить и воевать. Но на войну меня не берут, потому что я получил инвалидность. Пожалуйста, посоветуйте мне психолога! Я устал, переживаю за себя и за семью, которую теряю". На это обращение специалисты сразу же отреагировали, и сейчас с ним на постоянной основе работает психолог.

Региональной командой психологов проработана программа организации отпусков участников специальной военной операции и подготовки семей к их встрече. Вместе с психологическими службами, военными медиками, участниками боевых действий и их семьями выстраивается система межведомственного психологического сопровождения.

Разработан алгоритм психологической помощи населению с участием команд психологов из различных министерств, ведомств, волонтерских организаций, в работу интегрированы социальные и клинические психологи, психологи войсковых частей, специалисты Центра медицины катастроф и МЧС. В рамках соглашения со службой "Безопасный регион" звонки психологического профиля перенаправляются консультантам службы телефона доверия.

После трагических событий в Макеевке, которые стали катализатором принятия дальнейших административных решений, в регионе оперативно был создан Центр психологической помощи, координирующий межведомственную команду психологов, и укомплектованы мобильные бригады.

Потребовалось ускорить работу и по дополнительному обучению психологов, которые с первых дней СВО сталкиваются с кризисными ситуациями. При поддержке экспертов Агентства стратегических инициатив разработана и реализуется первая в России обширная образовательная программа для психологов по оказанию экстренной помощи участниками боевых действий и их семьям с последующей супервизией.

В этом году на различных образовательных платформах повысили квалификацию 170 специалистов региона, до конца II квартала 2023 года планируется обучить еще столько же.

Для обеспечения максимальной доступности психологической помощи для участников СВО и членов их семей в регионе развернуто 55 кабинетов психологической помощи на базе лечебно-профилактических учреждений. Первичная психологическая помощь встроена в систему расширенной диспансеризации и комплексной реабилитации.

Для помощи в "мягкой адаптации" при встрече членов семей с военнослужащими, возвращающимся из зоны СВО (в том числе и в отпуск) разработаны и распространяются среди жен, родителей, членов семей различные памятки о том, на какие особенности семейного взаимодействия необходимо обращать внимание, где и как получить психологическую помощь и поддержку. Вся информация доводится до населения через персональных кураторов, государственные и общественные организации, портал госуслуг Самарской области, открытые сообщества, рассказывает Наталья Полянскова.

Крайне важно, чтобы психологическая помощь была доступной, а это означает, что она должна быть максимально приближена к постоянному месту проживания, объясняет Ольга Кулькова. Поэтому к своим коллегам из лечебно-профилактических учреждений присоединились психологи из Центров социального обслуживания населения — они работают с семьями военнослужащих, в том числе с семьями мобилизованных, сопровождают членов семей, где получено извещение о гибели.

При оказании помощи всегда важен фактор добровольности и разумной необходимости, поэтому при прохождении диспансеризации, которая проводится после возвращения военнослужащих из зоны боевых действий, осуществляется оценка общего состояния здоровья, в том числе и психоэмоционального статуса. При выявлении факторов, которые могут свидетельствовать о наличии возможных отклонений в поведении и/или состоянии, пациенту могут предложить пройти консультацию психолога (психотерапевта, психиатра). Но данное направление носит сугубо рекомендательный характер.

"Человек сам вправе решать, в чем состоят его потребности по нормализации психоэмоционального состояния. Тем более, что он может пользоваться услугами экстренной психологической помощи по "Телефону доверия". Либо вернуться к вопросу необходимости встречи с психологом на более позднем этапе", — объяснила Ольга Кулькова.

Отреагирование тревоги, снятие психического напряжения, нормализация (частичная) настроения, инвентаризация способов совладающего поведения (выделение из них конструктивных и деструктивных) — при работе с участниками СВО требуются самые разнообразные психологические практики.

"Обучение релаксационным техникам. Работа со сложными чувствами вины, стыда, одиночества, осмысление происшедшего. Сужение социальных контактов, невротическая симптоматика. Отсутствие перспективы будущего. Со всеми этими проблемами можно и нужно работать", — говорит психолог.

Специалисты выделяют три основные группы факторов — факторы риска, факторы, связанные с психотравмирующей ситуацией и защитные факторы. С последними и работают психологи, укрепляя способность человека справляться с этой конкретной жизненной ситуацией. "В каждом из нас заложена эта способность. Человек может вынести почти всё, если есть хорошая поддержка", — уверена Александра Бережная.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — одно из наиболее распространенных состояний среди людей, прошедших опыт войны. Симптомы ПТСР обычно начинаются в течение первых трёх месяцев после травмы, хотя может быть и отставленный на несколько месяцев дебют заболевания. Течение заболевания, как правило, хроническое, волнообразное — ухудшения состояния провоцируются напоминанием о травме или обыденными жизненными стрессорами.

Довольно часто пациенты с ПТСР переживают вторичную травматизацию, которая возникает, как правило, в результате негативных реакций других людей, медицинского персонала и работников социальной сферы на проблемы, с которыми сталкиваются люди, перенесшие травму. Негативные реакции проявляются в отрицании самого факта травмы, связи между травмой и страданиями человека, обвинении, отказе в оказании помощи.

В других случаях вторичная травматизация может возникать в результате гиперопеки пострадавших, вокруг которых окружающие создают "травматическую мембрану", отгораживая их от внешнего мира, выводя из-под влияния стрессоров обыденной жизни.

В числе наиболее неблагоприятных последствий ПТСР отмечаются высокий уровень суицидов, насильственные действия в отношении как ближайшего окружения, так и незнакомых лиц, криминальное поведение, безработица. В связи с этим возрастает потребность в профилактике и лечении ПТСР.

Проведение необходимых мероприятий с уволенными военнослужащими может быть начато сразу после поступления личных дел этих лиц в районные комиссариаты, которым рекомендуется предоставлять необходимую информацию в территориальные органы Министерства здравоохранения РФ и активно направлять уволенных военнослужащих с признаками стрессовых расстройств, включая ПТСР, в специализированные кабинеты, предназначенные для оказания помощи таким пациентам.

"На уровне семьи и близких важно самим обращаться за помощью, в тех случаях, когда трудно понять, что требуется от тебя в той или иной ситуации. Это может быть и медико-психологическая, и духовная, и социальная помощь, и общение с людьми, которые имеют опыт таких переживаний. Ведь каждый конкретный случай имеет свой узор. Главное не закрываться, не дистанцироваться от людей. Выход всегда есть. Сейчас в стране происходит выстраивание системы по работе с ПТСР, при этом учитывается опыт работы с участниками военных конфликтов, накопленный за всю историю. Данному направлению посвящён не один исследовательский и практический труд. Так что есть, на что опереться, и успешный практический опыт встроен в формирующуюся систему с учётом современных реалий и возможностей", — уверена Александра Бережная.

Происходящая массовая мобилизация психологов не приведет к дефициту кадров на местах и психологическая помощь для других групп населения не станет менее доступной, считают специалисты. "Мобилизация — это "по пожарной тревоге". Сейчас и сразу. Работает при необходимости, но имеет ограниченной период эффективности. Мы выстраиваем систему для работы на долгий срок, заботимся не только о здоровье пациентов, но и о здоровье специалистов", — объясняет психолог.

"Комплексный подход обеспечивает единое бесшовное пространство по психологическому сопровождению участников СВО, в том числе и во время предоставления регулярного отпуска вместе с членами семей. Наш проект был рекомендован президентом РФ к распространению в других регионах страны, и первыми посетили нашу губернию команды правительств Москвы и Московской области с целью изучения и внедрения опыта по адаптации вернувшихся участников боевых действий", — заключает Наталья Полянскова.