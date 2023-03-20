В Самарской области мужчина пострадал при пожаре в Кошкинском районе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 19 марта, загорелись вещи в доме № 42 на ул. Советской в с. Ерандаево Кошкинского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.