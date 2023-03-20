В "Художественном" пройдет встреча с киноведом Валерием Фоминым

В пятницу, 24 марта, в 18:00, в кинотеатре "Художественный" (Самара, ул. Куйбышева, 105) состоится встреча с киноведом и историком кино, доктором искусствоведения, членом Союза кинематографистов России Валерием Фоминым.

Валерий Фомин в молодости был заведующим архивом Госфильмофонда и вместе с коллегами сохранил в первоначальном виде многие оттепельные фильмы, которые были обречены на перемонтаж или уничтожение. Он сам работал на съемочных площадках фильмов Василия Шукшина ("Живет такой парень", "Печки-лавочки", "Калина красная"). Знаменитые кинематографисты 60-80-х годов — Глеб Панфилов, Инна Чурикова, Лариса Шепитько, Элем Климов, Вадим Абдрашитов и многие другие, — для него не только коллеги, но и близкие друзья.

В 90-х годах Фомин проделал колоссальную работу по сохранению памяти об истории советского кино. Эту историю Валерий Фомин сохранил в трех десятках книг и множестве телепрограмм. Его последние книги посвящены работе советских кинооператоров на фронтах Великой Отечественной войны и истории советского кино в 60-е годы.

После встречи покажут документальный фильм "Экспозиция войны". Фильм посвящен фронтовым кинооператорам Великой Отечественной войны.

Вход свободный, но необходима предварительная запись по телефону 8 (846) 332-05-16.