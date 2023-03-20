В "Художественном" пройдет встреча с киноведом Валерием Фоминым

В пятницу, 24 марта, в 18:00, в кинотеатре "Художественный" (Самара, ул. Куйбышева, 105) состоится встреча с киноведом и историком кино, доктором искусствоведения, членом Союза кинематографистов России Валерием Фоминым.
Валерий Фомин в молодости был заведующим архивом Госфильмофонда и вместе с коллегами сохранил в первоначальном виде многие оттепельные фильмы, которые были обречены на перемонтаж или уничтожение. Он сам работал на съемочных площадках фильмов Василия Шукшина ("Живет такой парень", "Печки-лавочки", "Калина красная"). Знаменитые кинематографисты 60-80-х годов — Глеб Панфилов, Инна Чурикова, Лариса Шепитько, Элем Климов, Вадим Абдрашитов и многие другие, — для него не только коллеги, но и близкие друзья.
В 90-х годах Фомин проделал колоссальную работу по сохранению памяти об истории советского кино. Эту историю Валерий Фомин сохранил в трех десятках книг и множестве телепрограмм. Его последние книги посвящены работе советских кинооператоров на фронтах Великой Отечественной войны и истории советского кино в 60-е годы.
После встречи покажут документальный фильм "Экспозиция войны". Фильм посвящен фронтовым кинооператорам Великой Отечественной войны.
Вход свободный, но необходима предварительная запись по телефону 8 (846) 332-05-16.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?