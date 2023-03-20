Две Toyota RAV4 столкнулись на Московском шоссе в Самаре

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В понедельник, 20 марта, девушка пострадала в ДТП на Московском шоссе в Самаре. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области