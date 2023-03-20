Страховой Дом ВСК и "Европлан" предлагают специальные тарифы каско для популярных китайских марок

Страховой Дом ВСК и лизинговая компания "Европлан" предлагают застраховать автомобили популярных марок по каско на специальных условиях: по привлекательным страховым тарифам.
Акция распространяется на страхование как легкового, так и грузового транспорта. Участвуют автомобили самых востребованных сегодня китайских марок: Chery, Geely, Haval, Shacman, Sitrak, Howo.
Также в акции участвуют автомобили корейской марки Hyundai.
Оформление страхования транспорта в ВСК по акционным тарифам позволит значительно сократить финансовую нагрузку лизингополучателя.
"Европлан" и ВСК предлагают клиентам различные, в том числе эксклюзивные, страховые продукты, учитывающие основные риски, сопутствующие эксплуатации транспорта, находящегося в лизинге.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.