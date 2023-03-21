Самарских водителей призвали быть внимательнее в условиях тумана

Во вторник, 21 марта, на территории Самарской области наблюдается туман и ограниченная видимость. Приволжское УГМС объявило о желтом уровне опасности.

"Ночью и в первой половине дня 21 марта местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее", - сообщили синоптики.

Во избежание ДТП в условиях тумана региональная Госавтоинспекция рекомендует водителям и пешеходам проявлять повышенное внимание и меры безопасности на дороге.

"Автомобилистам необходимо следить за соблюдением скоростного режима, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал движения. Также, важно проверить исправность световых приборов. При обгоне и перестроении обязательно включать указатели поворота, — отмечается в сообщении облГИБДД. — Пешеходам стоит помнить, что человека в темной одежде плохо видно на проезжей части, особенно в темное время суток и в условиях тумана, в этой связи настоятельно рекомендуем использовать на одежде световозвращающие элементы".