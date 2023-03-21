Самарских водителей призвали быть внимательнее в условиях тумана

Во вторник, 21 марта, на территории Самарской области наблюдается туман и ограниченная видимость. Приволжское УГМС объявило о желтом уровне опасности.
"Ночью и в первой половине дня 21 марта местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее", - сообщили синоптики.
Во избежание ДТП в условиях тумана региональная Госавтоинспекция рекомендует водителям и пешеходам проявлять повышенное внимание и меры безопасности на дороге.
"Автомобилистам необходимо следить за соблюдением скоростного режима, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал движения. Также, важно проверить исправность световых приборов. При обгоне и перестроении обязательно включать указатели поворота, — отмечается в сообщении облГИБДД. — Пешеходам стоит помнить, что человека в темной одежде плохо видно на проезжей части, особенно в темное время суток и в условиях тумана, в этой связи настоятельно рекомендуем использовать на одежде световозвращающие элементы".
Последние комментарии
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.