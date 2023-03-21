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Туризм Общество

В Хворостянском районе появится турмаршрут

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Туристический маршрут по Хворостянскому району разработают в Самарской области, сообщается на сайте нацпроекты.рф. Его подготовка ведется по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства".

Туристический маршрут Хворостянского района включает в себя множество объектов как культурного наследия, так и природные объекты. Также особое место отведено краеведческим музеям.

В маршрут могут включить родник "Девятая Пятница", вода которого считается целительной, Потловскую гору, церкви в селах Абашево и Владимировка, а также краеведческий музей в селе Хворостянка. В целом маршрут рассчитан на два дня, администрация района уже решила вопрос с расселением и питанием потенциальных туристов. Принимать первых гостей планируется в мае.

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Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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