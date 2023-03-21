В Хворостянском районе появится турмаршрут

Туристический маршрут по Хворостянскому району разработают в Самарской области, сообщается на сайте нацпроекты.рф. Его подготовка ведется по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства".

Туристический маршрут Хворостянского района включает в себя множество объектов как культурного наследия, так и природные объекты. Также особое место отведено краеведческим музеям.

В маршрут могут включить родник "Девятая Пятница", вода которого считается целительной, Потловскую гору, церкви в селах Абашево и Владимировка, а также краеведческий музей в селе Хворостянка. В целом маршрут рассчитан на два дня, администрация района уже решила вопрос с расселением и питанием потенциальных туристов. Принимать первых гостей планируется в мае.