В Самаре активисты "угнали" льдину

В воскресенье, 19 марта, в Самаре прошел уже ставший традиционным угон льдины на Волге, сообщает "КП-Самара". В этом году он состоялся в третий раз за все время существования.

"Можно назвать его каноническим, так как в этом году нам не пришлось отпиливать льдину от берега бензопилами, как мы делали в прошлом году. Подходящая по размерам льдина была найдена на фарватере", — рассказали активисты.

Любители САП-серфинга и каякеры доплыли на ней со спуска Лейтенанта Шмидта до острова напротив Ладьи, где необычное открытие водного сезона завершилось праздничным шашлыком.

В заплыве участвовало больше 10 человек. Участники угона льдины были одеты в сухие гидрокостюмы и спасательные жилеты. К энтузиастам приезжали и спасатели, которые убедились в безопасности затеи, пожелали хорошего сплава и уехали.