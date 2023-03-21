Фестиваль авторской музыки "Сам.Фест" вновь объединит в Самаре талантливых артистов России

12 июня в честь Дня России в Самаре пройдет гранд-финал фестиваля авторской музыки "Сам.Фест", который соберет на одной сцене известных исполнителей, а также подающих надежды талантливых и самобытных артистов со всех уголков России.

Согласно правилам, в мероприятии будут участвовать лишь те артисты, которые сами пишут стихи и музыку, а подать заявку на участие в фестивале может абсолютно любой музыкант или творческий коллектив.

"Сам.Фест" прошел в прошлом году впервые, и Самарская область стала родиной фестиваля авторской музыки уникального формата, в котором действительно участвовали те, кто сам пишет песни, музыку и сам является исполнителем, - такого еще не было.

Смелый эксперимент был удостоен гранта президентского фонда культурных инициатив, который был создан как раз в 2022 году, и его запуск символично был анонсирован в Самаре на заседании комиссии Госсовета по культуре, которую возглавляет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Приветствуя участников и гостей фестиваля, глава региона подчеркнул, что без смелости, без инициативы, идущей от людей, фестиваль не состоялся бы: "Уверен, что каждый из участников, исполнителей, всех, кто приедет на фестиваль, почувствует наше единство, мощь нашей великой страны - потому что здесь встретятся ребята из разных регионов России. Они почувствуют, что они нужны Родине, нужны такими, какие они есть - талантливые, энергичные, неравнодушные к тому, что происходит в нашей стране".

В 2023 году фестиваль, который уже во второй раз станет местом притяжения желающих заявить о себе музыкантов, проведут в новом формате: 10 и 11 июня пройдут концерты отборочных туров конкурса, а 12 июня, в День России, состоится гранд-финал с участием трех финалистов отборочных туров и крупнейших российских звезд.

Оценивать мастерство конкурсантов и выбирать победителя вместе с телеведущей Яной Чуриковой будет специальное жюри, в которое войдут авторитеты музыкальной индустрии. Вход для зрителей свободный.

Победители конкурса смогут поучаствовать в шоу вместе со специальными гостями фестиваля, в числе которых ожидаются МакSим, Гарик Сукачев, Ramil", основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, а также победители фестиваля "Сам.Фест 2022", группа "Двадцать" и другие.

Композиции всех финалистов попадут в сборник "Сам.Фест", благодаря чему у артистов появится шанс быть услышанными широкой публикой. Обладателя наивысшей оценки жюри ждет особенный приз - запись и выпуск на всех цифровых площадках собственного альбома, работа над которым пройдет под руководством известного саундпродюсера Андрея Самсонова, обогатившего своим фирменным звуком более 100 пластинок отечественных и зарубежных звезд.

Еще одним подарком организаторов для победителя конкурса станет "полный пакет артиста", включающий фотосессию, бытовой и технический райдеры, помощь в ведении социальных сетей, а также консультации, связанные со всеми нюансами, с которыми музыкант может столкнуться в гастрольной практике.

Для участников музыкального конкурса фестиваль начнется задолго до приезда в Самару. Готовиться к встрече со зрителями музыканты будут вместе с целой командой опытных наставников, состоящей из продюсеров, звукорежиссеров, хореографов, психологов и специалистов по продвижению.

Помимо онлайн-консультаций, артистов по приезде в Самару ждет целая серия мастер-классов и встречи с хедлайнерами, организаторами, режиссером, журналистами и программными директорами радиостанций. После мероприятия исполнители смогут проконсультироваться с наставниками и получить индивидуальные советы от профессионалов, которые помогут им в творческом развитии.

В роли организатора фестиваля уже во второй раз выступит одно из крупнейших концертных агентств России, компания NCA. С 1998 года компания NCA реализовала множество масштабных проектов в Петербурге, Москве, Самаре, Казани, городах Сибири и Дальнего Востока. Одним из наиболее известных проектов агентства является уже ставший легендарным фестиваль "Рок над Волгой".

Чтобы подать заявку и зажечь свою звезду, музыкантам не нужны дорогостоящие клипы и профессиональные записи, достаточно просто записать видео с отрывком из своей песни и выложить его в VK с хэштэгом #самконкурс2023. Всего в финал выйдут 14 участников, четыре места из которых вне конкурса достанутся жителям новых российских регионов, которым сейчас особенно важно получить поддержку и почувствовать себя частью великой русской культуры, даже в самые тяжелые времена объединяющей и вдохновляющей людей на подвиги и творческие свершения.

"В прошлом году мы провели первый "Сам.Фест", и он доказал, что это событие - больше чем просто фестиваль, - говорит автор идеи и руководитель проекта Ева Самсонова (NCA). - Мы вместе с участниками стали настоящей семьей, и эта связь не оборвалась даже после того, как мероприятие закончилось. Наша команда остается на связи с каждым из конкурсантов, мы общаемся, даем им профессиональные советы, делимся опытом и следим за их успехами. Сейчас вот все дружно болеем за Гульнару Байгузину, которая прошла на шоу "Голос". А перед этим слушали альбом "Балакиря", очень яркий и самобытный и радовались музыкальным успехам "Веснушки", Advinke и, конечно, победителей прошлого фестиваля группы "Двадцать". Мне кажется, что в этом единении и есть смысл "Сам.Феста", именно оно формирует среду, в которой таланты максимально раскрываются. Поэтому я очень жду новых участников конкурса и момента, когда наша творческая семья станет больше!"

Следить за новостями фестиваля можно на сайте.

Мероприятие проходит при поддержке правительства Самарской области, проект реализуется с использованием гранта, предоставленного президентским фондом культурных инициатив.