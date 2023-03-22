В Тольятти пройдет турнир по рукопашному бою в поддержку бойцов СВО

Тольяттинцев приглашают на турнир по рукопашному бою в поддержку бойцов СВО, сообщает пресс-служба регионального минспорта. Он пройдет 25 марта с 10:00 до 18:00 в спортивном клубе Davis (Тольятти, ул. Спортивная, 19).
В бое примут участие дети от 6 до 15 лет.
Организатор — региональная общественная организация "Возвращение". Вход свободный.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?