В Тольятти пройдет турнир по рукопашному бою в поддержку бойцов СВО

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Тольяттинцев приглашают на турнир по рукопашному бою в поддержку бойцов СВО, сообщает пресс-служба регионального минспорта. Он пройдет 25 марта с 10:00 до 18:00 в спортивном клубе Davis (Тольятти, ул. Спортивная, 19).