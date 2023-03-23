В Самаре создали мобильное приложение для проверки зрения c помощью искусственного интеллекта

Одни говорят: сидеть в смартфоне вредно - глаза посадишь. Самарские разработчики взяли и разрешили от гаджетов не отказываться. А чтобы с глазами все было в порядке - создали мобильное приложение «Офтальмо A.I». Продукт на стыке искусственного интеллекта, машинного обучения и медицины позволяет проверять зрение без похода к врачу. Прямо с экрана.