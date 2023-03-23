Одни говорят: сидеть в смартфоне вредно - глаза посадишь. Самарские разработчики взяли и разрешили от гаджетов не отказываться. А чтобы с глазами все было в порядке - создали мобильное приложение «Офтальмо A.I». Продукт на стыке искусственного интеллекта, машинного обучения и медицины позволяет проверять зрение без похода к врачу. Прямо с экрана.
В Самаре создали мобильное приложение для проверки зрения c помощью искусственного интеллекта
САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров