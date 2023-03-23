Авито Работа о популярных мерах поддержки сотрудников: 47% компаний в Самаре вкладываются в обучение персонала

Рынок труда остается рынком соискателя, и для привлечения и удержания людей уже недостаточно зарплаты и премий. Чтобы выделяться на фоне конкурентов и сформировать привлекательный HR-бренд, компании предлагают различные программы поддержки и нематериальной мотивации. Как бизнес поддерживает сотрудников, выясняли аналитики Авито Работы в ходе исследования.

По результатам исследования Авито Работы, в первую очередь 47% опрошенных в Самаре отметили обучение сотрудников. Работодатели расширили границы найма и, в том числе, активнее привлекают молодежь, доучивая её под свои требования. Также компании нанимают специалистов из смежных сфер, организуя переобучение.

Корпоративное обучение и стажировки стали характерны не только для крупных компаний, но и для малого и среднего бизнеса. Так, по итогам февраля на Авито Работе был опубликован большой выбор вакансий для соискателей без опыта — более 260 тысяч. Доля таких вакансий от общего числа объявлений на платформе составила 14%. Сегодня количество вакансий со стажировкой превышает 70 тысяч по стране. Образовательная поддержка открывает для персонала возможности для построения карьеры, что также влияет на повышение лояльности людей.

"Работодатели заинтересованы в том, чтобы выделяться среди других компаний на рынке соискателя. Для привлечения и удержания кадров требуются комплексные преимущества, разнообразные программы поддержки и бонусы. Так, при выборе работы все больше соискателей обращают внимание на меры поддержки за пределами зарплат, включая заботу о здоровье, условия труда, наличие обучения, возможностей для повышения квалификации и карьерного роста. Наличие таких программ помогает сформировать положительный HR-бренд и сделать работу в компании привлекательной для кандидатов в долгосрочной перспективе", — отмечает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

На втором месте в Самаре среди распространенных мер — забота о здоровье людей. Так, 26% рассказали, что в компаниях предоставляется медицинская страховка. На Авито Работе доступны более 18 тысяч вакансий от компаний, предлагающих сотрудникам дополнительную медицинскую страховку, включая стоматологическую помощь.

Еще 19% отметили, что работодатель полностью или частично компенсирует расходы на питание, и чаще в корпоративной столовой. Из них 21% людей могут обедать бесплатно, 34% получают скидки. Треть компаний выплачивает денежную компенсацию расходов на питание. Публикуя вакансии о найме персонала, работодатели все чаще указывают, как в компании организовано питание. Например, на Авито Работе размещено более 200 тысяч объявлений с указанием бесплатного питания, более чем в 120 тысячах вакансий предложена денежная компенсация.

Также работодатели компенсируют расходы, возникающие в процессе работы. Например, 31% сотрудников в Самаре пользуются корпоративной связью. Еще 18% отметили, что им возмещают расходы на транспорт, при использовании личного автомобиля в служебных целях — затраты на его содержание. Почти 30 тысяч вакансий на Авито Работе упоминают компенсацию мобильной связи, 10 тысяч — расходов на ГСМ.

Компании в Самаре используют и другие меры поддержки персонала: компенсацию занятий спортом (13%), скидки на посещение фитнес-зала или бассейна, путёвки, доставку к месту работы или оплату проезда. Также встречаются нестандартные меры поддержки: организация интеллектуальных игр и соревнований между филиалами, экскурсии, походы в театр и на различные культурные мероприятия.

Онлайн-опрос был проведен в феврале 2023 года, в нём приняли участие 10 000 респондентов старше 18 лет из разных регионов России.

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