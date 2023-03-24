Во Всемирный день театра объявят победителей IV сезона фестиваля "Театральное Приволжье"

В понедельник, 27 марта, в 14:00 во Всемирный день театра в прямом эфире будут названы лауреаты фестиваля "Театральное Приволжье".

IV сезон фестиваля детских и молодежных театральных коллективов проходит в Год педагога и наставника, объявленный в России указом президента РФ Владимира Путина. Всего фестиваль охватил 8700 начинающих актеров и 87 экспертов театрального искусства и более 2000 зрителей.

В финале проекта участвуют 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа, поставленные силами молодежных и детских театральных коллективов. Самарскую область представляют Образцовый театр кукол юного актера "Аленький цветочек" со спектаклем "Слово о полку Игореве" (режиссер - Виктор Михайлов) в номинации "Лучший детский спектакль" и театральный коллектив "Форма Т", со спектаклем "Вдовы" (режиссер - Андрей Чепыжов) в номинации "Лучший молодежный спектакль".

Фестиваль "Театральное Приволжье" - это общественный молодежный проект, созданный по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Основная цель проекта - вовлечение молодежи в театральную среду. Увлечение театром способствует расширению культурного кругозора, формированию культурных и нравственных ценностей.

Впервые "Театральное Приволжье" провели в 2019 году. Самарская область традиционно принимает активное участие в фестивале и держит высокую планку. Для нашего региона тема культуры - особенная тема.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по решению президента Владимира Путина возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Культура", и такое крупное культурное событие как фестиваль "Театральное Приволжье" находится под пристальным вниманием правительства региона.

В региональном этапе фестиваля сезона 2022-2023 гг. участвовало свыше 1000 человек, представляющих 86 детских и молодежных театральных коллективов из 18 муниципальных образований Самарской области (городских округов Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Похвистнево, Самара, Сызрань, Тольятти, муниципальных районов Большечерниговский, Волжский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноармейский, Красноярский, Нефтегорский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Шенталинский).

Фестиваль складывается из двух этапов: регионального и окружного. На первом этапе путем голосования регионального экспертного жюри определяются лучшие спектакли в двух категориях: от молодежных театральных коллективов и студий (возраст участников от 18 до 30 лет) и от детских театральных коллективов и студий (возраст участников - от 6 до 17 лет). Победители регионального отборочного этапа проходят во второй этап - окружной.

В прямом эфире 27 марта эксперты из 14 регионов округа подведут итоги и определят лауреатов в номинациях "Лучший молодежный спектакль", "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучшее музыкальное оформление" и "Лучшее художественное оформление".

Центральной онлайн-площадкой торжественной церемонии станет столица Удмуртской Республики - город Ижевск.

Присоединиться к прямому эфиру и поддержать номинантов от Самарской области можно 27 марта в 14:00 на странице официальной группы в социальной сети "ВКонтакте" и на сайте фестиваля.

Прямой эфир из Самарской области будет осуществляться из ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области.