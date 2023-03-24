Во Всемирный день театра объявят победителей IV сезона фестиваля "Театральное Приволжье"

В понедельник, 27 марта, в 14:00 во Всемирный день театра в прямом эфире будут названы лауреаты фестиваля "Театральное Приволжье".
IV сезон фестиваля детских и молодежных театральных коллективов проходит в Год педагога и наставника, объявленный в России указом президента РФ Владимира Путина. Всего фестиваль охватил 8700 начинающих актеров и 87 экспертов театрального искусства и более 2000 зрителей.
В финале проекта участвуют 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа, поставленные силами молодежных и детских театральных коллективов. Самарскую область представляют Образцовый театр кукол юного актера "Аленький цветочек" со спектаклем "Слово о полку Игореве" (режиссер - Виктор Михайлов) в номинации "Лучший детский спектакль" и театральный коллектив "Форма Т", со спектаклем "Вдовы" (режиссер - Андрей Чепыжов) в номинации "Лучший молодежный спектакль".
Фестиваль "Театральное Приволжье" - это общественный молодежный проект, созданный по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Основная цель проекта - вовлечение молодежи в театральную среду. Увлечение театром способствует расширению культурного кругозора, формированию культурных и нравственных ценностей.
Впервые "Театральное Приволжье" провели в 2019 году. Самарская область традиционно принимает активное участие в фестивале и держит высокую планку. Для нашего региона тема культуры - особенная тема.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по решению президента Владимира Путина возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Культура", и такое крупное культурное событие как фестиваль "Театральное Приволжье" находится под пристальным вниманием правительства региона.
В региональном этапе фестиваля сезона 2022-2023 гг. участвовало свыше 1000 человек, представляющих 86 детских и молодежных театральных коллективов из 18 муниципальных образований Самарской области (городских округов Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Похвистнево, Самара, Сызрань, Тольятти, муниципальных районов Большечерниговский, Волжский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноармейский, Красноярский, Нефтегорский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Шенталинский).
Фестиваль складывается из двух этапов: регионального и окружного. На первом этапе путем голосования регионального экспертного жюри определяются лучшие спектакли в двух категориях: от молодежных театральных коллективов и студий (возраст участников от 18 до 30 лет) и от детских театральных коллективов и студий (возраст участников - от 6 до 17 лет). Победители регионального отборочного этапа проходят во второй этап - окружной.
В прямом эфире 27 марта эксперты из 14 регионов округа подведут итоги и определят лауреатов в номинациях "Лучший молодежный спектакль", "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучшее музыкальное оформление" и "Лучшее художественное оформление".
Центральной онлайн-площадкой торжественной церемонии станет столица Удмуртской Республики - город Ижевск.
Присоединиться к прямому эфиру и поддержать номинантов от Самарской области можно 27 марта в 14:00 на странице официальной группы в социальной сети "ВКонтакте" и на сайте фестиваля.
Прямой эфир из Самарской области будет осуществляться из ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.