Самарцы высказали мнение о выступлении Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства за 2022 год, рассказал о том, как страна выдержала санкционное давление, какую поддержку получали россияне и что ждет страну в 2023 году.

Премьер-министр напомнил, что Запад не брезговал никакими средствами против России.

"Взорвали нити газопровода "Северный поток". Арестовали счета, отключали от системы международных расчетов. Пытались заблокировать всю банковскую и любую другую экономическую деятельность", - перечислил Мишустин.

Почти ежедневно в 2022 году правительство реагировало на санкции и работало в штабном режиме над контрмерами. Сегодня даже некоторые международные организации (в частности, МВФ) прогнозируют России позитивную динамику по итогам 2023 г. и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 году. По словам премьера, такую гибкость российская экономическая система проявляет не в первый раз, похожая ситуация была и в 2020 г., когда началась пандемия.

Премьер обратил внимание, что российскую экономику удалось вернуть на траекторию роста. Этому поспособствовало и то, что правительство также продолжило создавать благоприятные условия для частной инициативы и привлечения капитала. В результате за минувшие 12 месяцев инвестиции выросли почти на 5%.

Самарские эксперты прокомментировали выступление Михаила Мишустина.

"В 2021 году Самарская область стала лидером ПФО по динамике инвестиций - их рост за этот период составил 19,2%. Региону удалось сохранить положительную динамику инвестиционной активности и в 2022 году. В развитие экономики Самарской области за 2022 год было вложено 446,7 млрд рублей, что составляет 12% от объема ПФО. Несмотря на внешнеэкономические сложности, малый и средний бизнес, а также крупные предприятия продолжают уверенно развиваться, подстраиваться под изменяющийся рынок, находить новых поставщиков и выстраивать новые логистические цепочки, - рассказал о достижениях региона министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы, со своей стороны, продолжаем системную работу по формированию благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, развитию инвестиционных площадок, внедрению новых инструментов поддержки бизнеса. Регулярно проводим встречи с предпринимателями, где отвечаем на их вопросы и рассказываем о возможностях. Постоянный диалог бизнеса и власти помогает видеть потребности предпринимателей и предлагать своевременные решения".

Сила России - в ее регионах. "Их развитие - еще один наш приоритет", - сказал премьер-министр. Он отметил, что многим из них в прошлом году пришлось "серьезно скорректировать свои расходы", и федеральный центр предоставил им почти 4 трлн рублей, то есть на 10% больше, чем годом ранее.

"Во время своего выступления в Госдуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин упомянул о рекорде в сфере дорожного строительства. В российских регионах, в том числе и в новых, было построено и отремонтировано более 22 тыс. км дорог и уложено 176 млн кв. м полотна. Это на 16 млн квадратов больше предыдущих достижений, и стоит напомнить, что в прошлом году эта отрасль также показала рекордные результаты, - подчеркнул заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский. - Кроме того, следует отметить, что на два года раньше установленного президентом срока достигнут показатель по нормативному состоянию региональных дорог, и более 50% из них доведены до необходимого качества. Нельзя не упомянуть в этой связи, что Самарская область по итогам 2022 года снова была в числе лидеров реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Благодаря нацпроекту, а также федеральным, региональным и муниципальным программам отремонтировано более 700 км дорог".

Затронул премьер-министр и одну из самых острых и актуальных тем - поддержку ветеранов и семей погибших в СВО бойцов. С этой целью будет создан Государственный фонд. Он заработает по всей стране в течение ближайших месяцев, и его главной задачей будет адресная поддержка.

"Тема помощи семьям мобилизованных является сейчас одной из главных для всех нас и, конечно, для государства, поэтому абсолютно закономерно и логично, что сегодня в своем отчете председатель правительства ее затронул. Этот государственный фонд, о котором в своем послании говорил Владимир Путин, будет создан. Важно, что фонд будет государственным и все его средства будут целенаправленными, подотчетными, - отметила председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина. - Он призван оказывать всестороннюю помощь семьям погибших наших воинов и тех, которые получили ранения. В первую очередь это реабилитация - медицинская, психологическая, социальная, а также трудоустройство. Очень ценно и значимо, что государство заботится о тех ребятах, которые выполняют свой долг на полях специальной военной операции, создает все условия для их реабилитации и социализации, чтобы они были встроены в мирную жизнь. Особенное внимание уделяется семьям ребят, которые погибли во благо своей Родины, защищая нас на полях сражений".

Мишустин подчеркнул, что у этих людей не должно быть проблем с решением любых вопросов. Если требуются, например, современные лекарства, медицинские изделия и технические средства реабилитации - они должны получать их быстро и без проволочек.