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В Самарскую область прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарскую область с рабочим визитом прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Российской Федерации Паван Капур с супругой. На встрече с первым вице-губернатором — председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым стороны обсудили перспективные направления развития сотрудничества между Самарской областью и Республикой Индия в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

Индия — давний и важный партнер Самарской области. Республика прочно закрепилась в списке лидеров по товарообороту, заняв по итогам прошлого года 6 место в экспорте и 10 место в импорте.
Флагманом потенциального сотрудничества со стороны Самарской области может выступать АО РКЦ "Прогресс" — ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса с комплексным предложением по продаже и запуску на околоземную орбиту спутников, решающих задачи многих отраслей народного хозяйства Индии. В комплексное предложение включается также организация и обслуживание наземных комплексов управления, обработки и хранения полученных данных со спутников и обучение персонала.

Ряд предприятий малой авиации проявляет готовность поставлять и обслуживать легкомоторные самолеты и беспилотные летательные аппараты для нужд предприятий и государственных органов Индии.

Самарский завод ООО "Пегас-Агро" производит уникальную технику для орошения и внесения удобрений способами, приводящими к снижению издержек и повышению эффективности земледелия. Предприятия станкостроительного кластера Самарской области производят и готовы поставлять в Индию малоформатные станки, находящие широкое применение в металлообработке.

Правительством Самарской области и Самарским государственным экономическим университетом реализуется проект "Высшее образование — лидер международного сотрудничества новой формации". Концепция всероссийского проекта подразумевает открытие профильных кафедр наших университетов в вузах Индии в тесном взаимодействии с деловым сообществом. Также прорабатывается вопрос создания центров профориентации для индийских студентов, планирующих свою профессиональную деятельность на предприятиях Самарской области, тесно работающих с Индией.

В рамках рабочего визита в Самарскую область посол встретится со студентами из Индии, проходящими обучение в Самарском государственном медицинском университете. Как отметил Виктор Кудряшов, заинтересованность такого количества молодых индийских специалистов (144 человека) в наших наработках в сфере IT-медицины и качество получаемого образования говорит о наличии огромного потенциала сотрудничества в этой области. К слову, самарские университеты уже активно работают с индийскими коллегами. Так, между самарским педагогическим университетом и Alliance University г. Бангалор действует Соглашение, в рамках которого они планируют реализовывать программы академической мобильности и в перспективе программы двойных дипломов. Тольяттинский государственный университет с 2020 года занимается продвижением своих академических программ на индийском рынке, рассматривая российско-индийское сотрудничество в качестве приоритета. В скором времени они выйдут на индийский образовательный рынок с онлайн-программой бакалавриата "Разработка программного обеспечения" (Software engineering), доступной на английском языке. Она разработана для студентов, которые хотят сменить профессию, освоить навыки программирования и получить высшее образование в области IT. Сейчас ТГУ взаимодействует по данному вопросу с Университетами Дели и Джавахарлала Неру, но руководство также открыто для сотрудничества и с другими вузами Индии по рекомендации индийской стороны.

Еще одно перспективное направление для сотрудничества — участие индийских компаний и научных организаций в разработке проектов в рамках НОЦ мирового уровня "Инженерия Будущего". В работе по созданию научно-образовательного центра объединились 6 субъектов Российской Федерации: Самарская, Ульяновская, Пензенская и Тамбовская области, а также республика Мордовия и Чувашия. В качестве основных участников в НОЦ входят 45 организаций: 18 предприятий, 21 университет и 6 научных организаций. Стратегическими индустриальными партнерами выступают государственные корпорации "Ростех" и "Роскосмос", ОАО "РЖД". Активно развивается международное направление: уже налажено взаимодействие с Республикой Беларусь, Мексикой, Аргентиной, Китайской Народной Республикой и Финляндией.

"Наш регион является космической столицей России, а Штат Карнатака — "силиконовой долиной" Индии. Совместными усилиями этот тандем может привести к экономическому и технологическому рывку. Наша основная цель — насытить наше взаимодействие плодотворными проектами, поднять его на качественно иной уровень. Я приглашаю вас повторно посетить Самарскую область с более длительным визитом. Мы готовы организовать предметные переговоры и презентовать весь экономический и культурный потенциал региона. Уверен, что нам есть, чем удивить и заинтересовать вас", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Ближайшей встречей станет презентация Самарской области в Торгово-Промышленной палате РФ, которую Посол Индии посетит 13 апреля по приглашению самарских партнеров. А сегодня Паван Капур и его супруга побывали на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Индийского культурно-выставочного центра "Радуга" в Самаре. Индийский центр помогает жителям Самарской области знакомиться с богатейшим культурным, архитектурным, историческим наследием Индии, а также увидеть собственными глазами огромный потенциал и мощь современной, динамично развивающейся Индии через художественные выставки, концерты и уроки по индийскому танцу и музыке. Особенной популярностью среди жителей Самарской области пользуются Международный День Йоги и фестиваль красок Холи.

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