Спасен мужчина, провалившийся под лед на Волге

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В пятницу, 24 марта, вечером на р. Волга в районе городского пляжа в Октябрьске под лед провалился мужчина, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.