Ночью в Безенчуке шесть человек тушили частную баню

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В субботу, 25 марта, примерно в 03:18 произошел пожар на ул. Солодухина в п. г. т. Безенчук, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.