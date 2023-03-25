В Тольятти легковушка сбила пенсионерку на тротуаре

В пятницу, 24 марта, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Одно из ДТП произошло в 19:30 час. в Автозаводском районе г. Тольятти.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 19:30 31-летняя женщина за рулем автомобиля Lada Granta ехала в жилой зоне. Напротив дома №20 она допустила наезд на 70-летнюю женщину-пешехода, которая стояла на тротуаре.
С места происшествия пешеход госпитализирован в медицинское учреждение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!