В Тольятти легковушка сбила пенсионерку на тротуаре

В пятницу, 24 марта, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Одно из ДТП произошло в 19:30 час. в Автозаводском районе г. Тольятти.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 19:30 31-летняя женщина за рулем автомобиля Lada Granta ехала в жилой зоне. Напротив дома №20 она допустила наезд на 70-летнюю женщину-пешехода, которая стояла на тротуаре.

С места происшествия пешеход госпитализирован в медицинское учреждение.