В Советском районе Самары бродячие собаки напали на ребенка

В Советском районе Самары стая бродячих собак напала на четырехлетнего ребенка, сообщает "КП-Самара".

Все произошло 15 марта на ул. Виноградной, 4. Мама с малышом пошли в школу, чтобы встретить старшего ребенка. На обратном пути, в трех метрах у его подъезда, на мальчика внезапно напала свора агрессивных собак.

"Ванечка (имя изменено) шел впереди меня буквально на три шага, я со старшим ребенком шла чуть позади. Сын завернул за угол и тут же раздался его душераздирающий крик и плач. Я бросилась к нему и увидела, как Ваня уже лежит на земле баз шапочки, а его голова и куртка в крови. Все произошло буквально за пару секунд", — рассказала мама пострадавшего ребенка.

Женщина вместе со старшим сыном начали кричать, чем отпугнули собак. По ее словам, вокруг ее сына в тот момент было не менее восьми животных, которые вели себя агрессивно и скалили зубы. Ванечка был очень напуган, ему было больно, он не мог успокоиться и рассказать, что произошло в ту секунду, когда он завернул за угол дома. Однако восстановить картину событий помогла соседка, которая своими глазами в окно видела, как произошло нападение на Ваню.

"Соседка видела, как свора собак бежала со стороны заброшенного детского сада, где они обитают уже несколько лет, в сторону моего сына. Через мгновение соседка услышала крик Вани и увидела, как собаки бросаются на него, хватая зубами за голову и руки, — рассказывает мама мальчика. — Псы уронили его и буквально таскали по земле. Они откусили сыну кусок скальпа! Уши были искусаны, руки тоже. На курточке тоже следы от зубов".

Это уже не первый случай нападения собак на детей в Самаре. Буквально за несколько дней до инцидента на Виноградной, бродячие псы накинулись на другого ребенка на Можайском переулке в том же районе. В тот раз мальчика спас прохожий, который спугнул собак, а ребенок отделался лишь испугом. Мама пострадавшего малыша не уверена, что тогда на местного мальчика напали те же собаки, но такая вероятность все же есть.

"Эти собаки живут в заброшенном здании бывшего детского сада уже несколько лет. Их даже подкармливает кто-то, на машинах приезжают. Но это точно не жители нашего дома", — говорит женщина.

"У всех собак по данному адресу имеются несмываемые метки — они стерилизованы и привиты от бешенства. Проживают там более года. С данного адреса не было ни одного обращения в департамент городского хозяйства и экологии по поводу агрессии данных собак. Однако согласно данным трекеров, которые отслеживают передвижение автомобилей бригад отлова, мы мониторим этот район очень давно. Более того, мы были там за несколько часов до происшествия, чтобы забрать щенка со сломанной ногой. Соответственно мы работаем не только по жалобам, но и производим плановые выезды", — прокомментировала ситуацию директор подрядной организации ООО "Добрые люди" Инна Тарасенко.

По ее словам, федеральное законодательство предусматривает выпуск неагрессивных животных в среду обитания. И нет никаких ресурсов для того, чтобы закрыть всех собак в приют. Потому что нет такого серьезного объекта в Самарской области, как нет и ответственности для людей, которые выбрасывают собак, не стерилизуют их или отпускают на самовыгул.

Сейчас Ванечку уже выписали из больницы, и совсем скоро ему будут снимать швы. Врачи насчитали на теле мальчика множественные укусы, рваные раны и гематомы. К счастью, ребенок сейчас не вспоминает о произошедшем.

К расследованию уголовного дела по факту травмирования ребенка подключились сотрудники прокуратуры.