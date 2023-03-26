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Хоккей Спорт

ХК "Лада" в товарищеском матче победил "Дизель"

ТОЛЬЯТТИ. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 марта, ХК "Лада" провел первый товарищеский матч с пензенским "Дизелем", сообщает пресс-служба автозаводчан. Встреча команд прошла на "Лада Арене" в Тольятти.

Гости открыли счет на 27-й минуте (Григорий Глебов) — 0:1. В третьем периоде тольяттинцы забросили три шайбы (дублем отметился Алексей Митрофанов, еще один гол — у Ивана Романова) — 3:1. Победа за "Ладой".

В воскресенье, 26 марта, в 13:00 команды сыграют еще раз.

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