ХК "Лада" в товарищеском матче победил "Дизель"

В субботу, 25 марта, ХК "Лада" провел первый товарищеский матч с пензенским "Дизелем", сообщает пресс-служба автозаводчан. Встреча команд прошла на "Лада Арене" в Тольятти.
Гости открыли счет на 27-й минуте (Григорий Глебов) — 0:1. В третьем периоде тольяттинцы забросили три шайбы (дублем отметился Алексей Митрофанов, еще один гол — у Ивана Романова) — 3:1. Победа за "Ладой".
В воскресенье, 26 марта, в 13:00 команды сыграют еще раз.
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