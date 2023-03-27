"Лада" обыграла "Дизель" во втором контрольном матче

ХК "Лада" одержал победу над пензенским "Дизелем" во втором контрольном матче, сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в воскресенье, 26 марта, на тольяттинской "Лада Арене".

В начале второго периода тольяттинцы вели 2:0 (отличились Никита Аноховский и Вадим Щегольков), но гости, благодаря шайбам экс-ладовца Никиты Свинцицкого и Никиты Шавина сравняли счет — 2:2.

В третьем периоде Владислав Калетник вывел "Ладу" вперед (3:2).

Заключительные четыре минуты матча гости с небольшим перерывом играли вшестером (без вратаря), но счет не изменился — 3:2 победа "Лады".