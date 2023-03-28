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Образование Общество

В 2023 году в школы Самары планируют набрать более 14 тысяч первоклашек

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Свыше 14 000 первоклассников в новом учебном году планируют набрать в самарские школы. Об этом заявила руководитель городского департамент образования Ирина Коковина.

"Департамент образования Самары готов к началу приемной кампании 2023/2024 года и примет свыше 14 000 первоклассников в новом учебном году, — рассказала Ирина Коковина. — Всем детям, родители (законные представители) которых подали заявление на прием в первый класс, будет предоставлено место в образовательном учреждении городского округа Самара".

Более подробная информация размещена на сайтах образовательных учреждений в разделе "Прием в 1 класс".

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Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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