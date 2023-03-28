В 2023 году в школы Самары планируют набрать более 14 тысяч первоклашек

Свыше 14 000 первоклассников в новом учебном году планируют набрать в самарские школы. Об этом заявила руководитель городского департамент образования Ирина Коковина.

"Департамент образования Самары готов к началу приемной кампании 2023/2024 года и примет свыше 14 000 первоклассников в новом учебном году, — рассказала Ирина Коковина. — Всем детям, родители (законные представители) которых подали заявление на прием в первый класс, будет предоставлено место в образовательном учреждении городского округа Самара".

Более подробная информация размещена на сайтах образовательных учреждений в разделе "Прием в 1 класс".