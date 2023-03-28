16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Топ-менеджеры АктивКапитал Банка отбились от иска АСВ на 5 млрд рублей На аукцион выставлены офисные помещения Эл банка в Тольятти за 87 млн рублей В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам Для Сбера уходящий год будет прибыльным Газбанк взыскал со швейцарской компании 490 млн рублей

Банки Финансы

Поволжский банк Сбербанка подвел итоги работы за 2022 год

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы за год, приняли участие председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко, его заместители Светлана Панкратова и Ярослав Костарев.

Фото: предоставлено пресс-службой Поволжского банка Сбербанка

В последнее время в практику работы финансового института широко внедряются IT-технологии: виртуальная дополненная реальность, искусственный интеллект (ИИ), облачное вычисление, чат-боты, Web 3.0. Это помогает банку решать задачи, связанные с качеством обслуживания клиентов.

Используя технологии ИИ, в том числе виртуального ассистента, биометрию, фото- и видеоаналитику, "кредитную машину", банк персонализирует предложения для каждого клиента, одобряет кредиты, сделки, помогает в поиске недвижимости. Сегодня ИИ обрабатывает 1,2 млн заявок в минуту, а выдача кредитов физлицам ограничивается двумя минутами. При этом 99% всех решений по кредитам принимается без запроса дополнительных данных. Для корпоративных клиентов настроен отдельный чат-бот и робот-юрист.

"Эффект от внедрения искусственного интеллекта в Сбере в 2022 году составил от 230 до 250 млрд рублей. Виртуальная дополненная реальность, искусственный интеллект, высокоскоростной интернет, облачные вычисления, web 3.0 существенно повышают качество сервиса. За ними будущее", — отметил Александр Анащенко.

В минувшем году банк много и успешно работал над усилением безопасности и защиты данных клиентов. За год "Сберу" удалось предотвратить 470 DDoS-атак (из них 200 — в марте). Сумма предотвращенного ущерба составила 1,165 млрд рублей. В неделю блокируется около 1,8 тыс. фишинговых сайтов. Сотрудники банка помогли раскрыть порядка 450 преступлений, в том числе с помощью системы фрод-мониторинга, которая выделяет подозрительные операции клиентов. Сотрудники службы кибербезопасности находят устройства злоумышленников и отправляют сведения в полицию. Чаще всего преступления связаны с социальным мошенничеством.

"Сбер" охватывает все группы клиентов, приобщая к своей экосистеме детей. Для них разработана отдельная банковская карта, которая привязана к родительской и позволяет контролировать каждую операцию по счету. Также Сбер разработал онлайн-платформу Edutoria, где собраны современные образовательные курсы по разным специальностям. В ноябре 2022 года Сбербанк сделал вклад в развитие IT-отрасли на территории Самарской области. Так, благодаря достигнутому соглашению в Самаре будет открыта школа программирования — "Школа 21", где будут готовить высококвалифицированных специалистов с перспективой дальнейшего трудоустройства в регионе.

Заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Светлана Панкратова рассказала, что делается для повышения качества обслуживания клиента.

"Все свои технологии, процессы и продукты мы настраиваем так, чтобы в любой жизненной ситуации человек мог решить проблемы с помощью нашего сервиса", — объяснила Светлана Панкратова.

"Нельзя не сказать о "СберСпасибо". За прошлый год жители Поволжья сэкономили на нем 3 млрд рублей (из них один млрд пришелся на Самарскую область). На сегодняшний день у программы 75 тыс. партнеров", — уточнила Светлана Панкратова.

Жители Поволжья совершили 2,9 млн транзакций (в два раза больше по сравнению с 2021 годом) по всем сервисам Sberpay. Вырос общий объем транзакций и превысил 5,8 млрд рублей, что в 4 раза больше показателя двухлетней давности. В SberPay входят сервисы бесконтактного платежа в интернет-магазинах, смартфоном, по QR-коду и биометрическая система "Оплата одним взглядом".

Портфель вкладов в "Сбербанке" вырос на семь процентов и достиг 850,6 млрд рублей.

"Банковские вклады — надежный инструмент для получения дополнительного пассивного дохода от накоплений. Клиенты активно пользуются этой возможностью, доверяя нам свои сбережения. Чтобы его оправдать, мы постоянно собираем обратную связь и на её основе создаем новые типы вкладов, которые соответствуют их актуальным запросам и потребностям", — пояснила Светлана Панкратова.

При этом объем в юанях вырос в 13 раз. Рост портфеля по этой валюте проходил почти полностью за счет промовкладов. Плюс в прошлом году клиенты из Поволжья оформили 10,5 тыс. сделок по ипотеке с господдержкой от "Сбера". Банк предоставил 29,5 млрд рублей. С их помощью новое жилье купили 10,5 тыс. семей.

Заместитель председателя Поволжского банка Ярослав Костарев заметил, что корпоративный кредитный портфель составил 690 млрд рублей, 80% которого — сегмент среднего и крупного бизнеса.

"В малом бизнесе базовый продукт — расчетно-кассовое обслуживание. Мы открыли 55 тыс. счетов, почти 20% из них кредитуются. Мы предлагаем бесплатного юриста, бухгалтера и еще ряд сервисов. Предприниматели оценили нашу бизнес-карту — расчетный инструмент, позволяющий экономить максимальное количество времени при покупках в интернете или оплате поставщикам", — уточнил Ярослав Костарев.

В прошлом году Поволжское отделение активно финансировало строительство жилой недвижимости.

Девелоперы жилой недвижимости в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях в 2022 году увечили кредитный портфель более чем в 1,5 раза. Об этом топ-менеджеры Поволжского банка ПАО Сбербанк рассказали на итоговой пресс-конференции, которая состоялась сегодня. На 1 января этого года он превысил 80 млрд рублей.

Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"Строительная отрасль Поволжья очень активно развивается, об этом свидетельствует рост как общего портфеля девелоперов, так и площади жилья, построенного при финансировании Сбербанка. Это положительная тенденция и для жителей, и для регионов. Банк вносит свой вклад в развитие городов, ведь кредитные средства банка способствуют своевременному возведению новых современных домов. За 2022 год Сбербанк в Поволжье профинансировал строительство свыше 3 млн квадратных метров жилья".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2