Поволжский банк Сбербанка подвел итоги работы за 2022 год

В пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы за год, приняли участие председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко, его заместители Светлана Панкратова и Ярослав Костарев.

В последнее время в практику работы финансового института широко внедряются IT-технологии: виртуальная дополненная реальность, искусственный интеллект (ИИ), облачное вычисление, чат-боты, Web 3.0. Это помогает банку решать задачи, связанные с качеством обслуживания клиентов.

Используя технологии ИИ, в том числе виртуального ассистента, биометрию, фото- и видеоаналитику, "кредитную машину", банк персонализирует предложения для каждого клиента, одобряет кредиты, сделки, помогает в поиске недвижимости. Сегодня ИИ обрабатывает 1,2 млн заявок в минуту, а выдача кредитов физлицам ограничивается двумя минутами. При этом 99% всех решений по кредитам принимается без запроса дополнительных данных. Для корпоративных клиентов настроен отдельный чат-бот и робот-юрист.

"Эффект от внедрения искусственного интеллекта в Сбере в 2022 году составил от 230 до 250 млрд рублей. Виртуальная дополненная реальность, искусственный интеллект, высокоскоростной интернет, облачные вычисления, web 3.0 существенно повышают качество сервиса. За ними будущее", — отметил Александр Анащенко.

В минувшем году банк много и успешно работал над усилением безопасности и защиты данных клиентов. За год "Сберу" удалось предотвратить 470 DDoS-атак (из них 200 — в марте). Сумма предотвращенного ущерба составила 1,165 млрд рублей. В неделю блокируется около 1,8 тыс. фишинговых сайтов. Сотрудники банка помогли раскрыть порядка 450 преступлений, в том числе с помощью системы фрод-мониторинга, которая выделяет подозрительные операции клиентов. Сотрудники службы кибербезопасности находят устройства злоумышленников и отправляют сведения в полицию. Чаще всего преступления связаны с социальным мошенничеством.

"Сбер" охватывает все группы клиентов, приобщая к своей экосистеме детей. Для них разработана отдельная банковская карта, которая привязана к родительской и позволяет контролировать каждую операцию по счету. Также Сбер разработал онлайн-платформу Edutoria, где собраны современные образовательные курсы по разным специальностям. В ноябре 2022 года Сбербанк сделал вклад в развитие IT-отрасли на территории Самарской области. Так, благодаря достигнутому соглашению в Самаре будет открыта школа программирования — "Школа 21", где будут готовить высококвалифицированных специалистов с перспективой дальнейшего трудоустройства в регионе.

Заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Светлана Панкратова рассказала, что делается для повышения качества обслуживания клиента.

"Все свои технологии, процессы и продукты мы настраиваем так, чтобы в любой жизненной ситуации человек мог решить проблемы с помощью нашего сервиса", — объяснила Светлана Панкратова.

"Нельзя не сказать о "СберСпасибо". За прошлый год жители Поволжья сэкономили на нем 3 млрд рублей (из них один млрд пришелся на Самарскую область). На сегодняшний день у программы 75 тыс. партнеров", — уточнила Светлана Панкратова.

Жители Поволжья совершили 2,9 млн транзакций (в два раза больше по сравнению с 2021 годом) по всем сервисам Sberpay. Вырос общий объем транзакций и превысил 5,8 млрд рублей, что в 4 раза больше показателя двухлетней давности. В SberPay входят сервисы бесконтактного платежа в интернет-магазинах, смартфоном, по QR-коду и биометрическая система "Оплата одним взглядом".

Портфель вкладов в "Сбербанке" вырос на семь процентов и достиг 850,6 млрд рублей.

"Банковские вклады — надежный инструмент для получения дополнительного пассивного дохода от накоплений. Клиенты активно пользуются этой возможностью, доверяя нам свои сбережения. Чтобы его оправдать, мы постоянно собираем обратную связь и на её основе создаем новые типы вкладов, которые соответствуют их актуальным запросам и потребностям", — пояснила Светлана Панкратова.

При этом объем в юанях вырос в 13 раз. Рост портфеля по этой валюте проходил почти полностью за счет промовкладов. Плюс в прошлом году клиенты из Поволжья оформили 10,5 тыс. сделок по ипотеке с господдержкой от "Сбера". Банк предоставил 29,5 млрд рублей. С их помощью новое жилье купили 10,5 тыс. семей.

Заместитель председателя Поволжского банка Ярослав Костарев заметил, что корпоративный кредитный портфель составил 690 млрд рублей, 80% которого — сегмент среднего и крупного бизнеса.

"В малом бизнесе базовый продукт — расчетно-кассовое обслуживание. Мы открыли 55 тыс. счетов, почти 20% из них кредитуются. Мы предлагаем бесплатного юриста, бухгалтера и еще ряд сервисов. Предприниматели оценили нашу бизнес-карту — расчетный инструмент, позволяющий экономить максимальное количество времени при покупках в интернете или оплате поставщикам", — уточнил Ярослав Костарев.

В прошлом году Поволжское отделение активно финансировало строительство жилой недвижимости.

Девелоперы жилой недвижимости в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях в 2022 году увечили кредитный портфель более чем в 1,5 раза. Об этом топ-менеджеры Поволжского банка ПАО Сбербанк рассказали на итоговой пресс-конференции, которая состоялась сегодня. На 1 января этого года он превысил 80 млрд рублей.

Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"Строительная отрасль Поволжья очень активно развивается, об этом свидетельствует рост как общего портфеля девелоперов, так и площади жилья, построенного при финансировании Сбербанка. Это положительная тенденция и для жителей, и для регионов. Банк вносит свой вклад в развитие городов, ведь кредитные средства банка способствуют своевременному возведению новых современных домов. За 2022 год Сбербанк в Поволжье профинансировал строительство свыше 3 млн квадратных метров жилья".