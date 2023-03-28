"Т Плюс" и СамГТУ запустили проект "Школа молодого энергетика-2023"

На базе теплоэнергетического факультета СамГТУ при поддержке ПАО "Т Плюс" возобновила работу образовательная программа "Школа молодого энергетика". Она призвана помочь старшеклассникам и выпускникам школ определиться с выбором профессии. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".
В 2022 году слушателями школы стали 12 человек, 8 из которых впоследствии продолжили обучение уже в качестве студентов 1 курса теплоэнергетического факультета университета. В рамках программы организованы лекционные, практические и лабораторные занятия с преподавателями ВУЗа. Также слушатели школы получают возможность посетить действующие электростанции областного центра. Кроме того, можно выбрать индивидуальный проект для защиты на школьной секции "Теплоэнергетика" ежегодной научно-технической конференции студентов и магистрантов СамГТУ "Дни науки".
"Школа молодого энергетика даёт возможность ребятам ближе познакомиться с интересующим их направлением, получить знания, которые впоследствии помогут успешно продолжить свое обучение профессии. Данный инструмент профориентации абитуриентов по результатам прошлого года продемонстрировал свою высокую эффективность", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.