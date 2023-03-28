"Т Плюс" и СамГТУ запустили проект "Школа молодого энергетика-2023"

На базе теплоэнергетического факультета СамГТУ при поддержке ПАО "Т Плюс" возобновила работу образовательная программа "Школа молодого энергетика". Она призвана помочь старшеклассникам и выпускникам школ определиться с выбором профессии. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".

В 2022 году слушателями школы стали 12 человек, 8 из которых впоследствии продолжили обучение уже в качестве студентов 1 курса теплоэнергетического факультета университета. В рамках программы организованы лекционные, практические и лабораторные занятия с преподавателями ВУЗа. Также слушатели школы получают возможность посетить действующие электростанции областного центра. Кроме того, можно выбрать индивидуальный проект для защиты на школьной секции "Теплоэнергетика" ежегодной научно-технической конференции студентов и магистрантов СамГТУ "Дни науки".

"Школа молодого энергетика даёт возможность ребятам ближе познакомиться с интересующим их направлением, получить знания, которые впоследствии помогут успешно продолжить свое обучение профессии. Данный инструмент профориентации абитуриентов по результатам прошлого года продемонстрировал свою высокую эффективность", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.