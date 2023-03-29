Парк "Дубки" в Новокуйбышевске 1 апреля закрывается на ремонт

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С 1 апреля в Новокуйбышевске начинаются строительно-монтажные работы по проекту "Парк дубки — источник энергии" — победителю VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2022 года.