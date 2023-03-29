ВККС объявила конкурс на вакансию главы 11-го арбитражного апелляционного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявляет об открытии вакантной должности председателя Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда.

Заявления и документы от кандидатов принимаются до 28 апреля.

Напомним, 11-й арбитражный апелляционный суд с октября 2017 г. возглавляет Наиля Сафаева. До этого она работала заместителем председателя Арбитражного суда Татарстана. В 2017 г. Наиля Сафаева оказалась единственным претендентом на кресло председателя Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда. До нее суд возглавлял Александр Ефанов, ныне председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции.