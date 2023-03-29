ВККС объявила конкурс на вакансию главы 11-го арбитражного апелляционного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявляет об открытии вакантной должности председателя Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда.
Заявления и документы от кандидатов принимаются до 28 апреля.
Напомним, 11-й арбитражный апелляционный суд с октября 2017 г. возглавляет Наиля Сафаева. До этого она работала заместителем председателя Арбитражного суда Татарстана. В 2017 г. Наиля Сафаева оказалась единственным претендентом на кресло председателя Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда. До нее суд возглавлял Александр Ефанов, ныне председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции.
Последние комментарии
Знаково но противно...
Проще подавать в Генеральную. Хоть какой но контроль от местечкового побратимства
По стране слабые показатели у Самары...Даже нац поекты защитить не могут.
Чистка судей дело хорошее. Не Айнар а Анвар
Посмотрим.