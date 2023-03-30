Жизнь в мегаполисе имеет ряд неоспоримых преимуществ — высокий уровень доходов, возможности для карьерного роста, доступность и качество медицинской помощи. Но есть и минусы — согласно ряду исследований, жители крупных городов больше подвержены стрессам, кроме того, на состояние их здоровья влияет плохая экология. Специалисты Страхового Дома ВСК и сети медцентров Поликлиника.ру выяснили, каким заболеваниям в большей степени подвержены жители столичного региона, в каких районах города москвичи чаще болеют, и как сохранить здоровье в ритме жизни столицы.
По оценкам Страхового Дома ВСК, в топ-5 самых востребованных медицинских специалистов среди жителей Москвы и Московской области помимо терапевтов входят: акушер-гинеколог (10% обращений по ДМС), травматолог-ортопед (9,5%), невролог (9%), лор (6%) и стоматолог (5%). Реже всего жители столицы обращаются к ревматологам, проктологам, диетологам и маммологам (менее 0,1% обращений по ДМС к каждому специалисту). При этом традиционно женщины заботятся о своем здоровье больше мужчин — на них приходится 61% обращений в рамках добровольного медицинского страхования в столичном регионе. В то же время мужчины сталкиваются с проблемами со здоровьем в более молодом возрасте — средний возраст обратившегося по ДМС пациента составляет 36 лет (39 лет у женщин).
Самые часто болеющие москвички проживают на "серой ветке" метро — к такому выводу пришли в сети медцентров Поликлиника.ру. Так, наибольшая доля обращений среди женщин-пациенток была зафиксирована в районах возле станций Сухаревская (73% от общего числа обращений), Полянка (71%) и Улица Академика Янгеля (71%). А самый высокий поток мужчин-пациентов в клинике в Зеленограде (37%), в районе метро Улица 1905 и Таганская (по 31%), Улица Академика Янгеля (30%).
При этом, по данным ВСК, доля женщин выше среди пациентов онкологов (93% от общего пациентопотока данного специалиста), эндокринологов (77%) и диетологов (68%), а процент мужчин больше в структуре обращений к травматологам-ортопедам (48%), кардиологам (47%) и стоматологам (46%). В более молодом возрасте жители столичного региона обращаются к лорам, аллергологам, стоматологам и дерматологам-венерологам (35-37,5 лет), а среди москвичей постарше востребованы кардиологи, ревматологи и пульмонологи (45-47 лет).
Самыми распространенными диагнозами у жительниц столицы, по оценке Поликлиника.ру, являются вагинит, болезнь щитовидной железы и гипертоническая болезнь сердца. Мужчины же чаще всего сталкиваются с острой инфекцией верхних дыхательных путей, остеохондрозом позвоночника и гипертонической болезнью сердца.
"Существует мнение, что женщины живут дольше мужчин — и отчасти это утверждение правдиво. Во-первых, женщины больше следят за здоровьем и своевременно обращаются к врачам. Кроме того, есть определенные различия в физиологии и биохимии между женскими и мужскими организмами, и в подавляющем большинстве случаев они в пользу первых. Однако для всех жителей мегаполиса без исключения есть ряд универсальных советов. Женщинам необходимо более тщательно следить за собой после наступления менопаузы, в том числе регулярно измерять артериальное давление, так как большая часть сердечно-сосудистых заболеваний появляется именно в этот период. А мужчинам стоит перестать полагаться на народные методы лечения — даже при банальном ОРВИ употребление алкоголя, вопреки расхожему мнению, может способствовать осложнениям, а поход в баню — стать причиной развития гайморита", — отмечает Антон Вахляев, Руководитель отделения персонализированной медицины, врач-кардиологи сети Поликлиника.ру.
"Жителям столицы необходимо придерживаться не только стандартных рекомендаций по сохранению здоровья — избегать вредных привычек, не забывать о физической активности, но и учитывать ритм жизни мегаполиса. Например, нужно должное внимание уделять ментальному здоровью — сейчас доля обращений к психологам по ДМС составляет около 2,5%. Кроме того, из-за сидячей работы многие москвичи сталкиваются с проктологическими проблемами, а также варикозной болезнью. Поэтому необходимо регулярно проходить профилактические осмотры у профильных специалистов. Компенсировать неблагоприятное влияние экологии можно разнообразным рационом питания — регулярным потреблением фруктов, овощей", — отмечает Ольга Бакшутова, руководитель управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.