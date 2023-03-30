Самарские абитуриенты смогут бесплатно учиться в Академии Никиты Михалкова

На базе Самарского института культуры пройдет набор абитуриентов на бесплатное обучение в Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

Выездная приемная комиссия будет работать два дня. В рамках поездки пройдет не только отбор абитуриентов, но и творческая встреча с актером Антоном Шагиным.

Встреча состоится в среду, 5 апреля, в 17:00 в Мраморном зале СГИК. Регистрация по ссылке.

Отбор будет проходить в формате собеседования в четверг, 6 апреля, в 11:00 в актовом зале СГИК (ул. Фрунзе, 167).

Какую программу готовить — здесь.