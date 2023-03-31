ХК "Лада" в контрольном матче обыграл "Нефтяник"

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В четверг, 30 марта, в первом из двух домашних матчей с "Нефтяником" тольяттинская "Лада" добилась победы со счетом 4:3, сообщает пресс-служба автозаводцев.