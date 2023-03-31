Likee смог заинтересовать аудиторию TikTok

Трафик сервиса коротких видео Likee увеличился втрое на фоне падения интереса пользователей к TikTok после запрета загрузки новых видео. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильный трафик в приложениях для создания и просмотра коротких видео.
TikTok начал терять аудиторию в марте 2022 года, когда российским пользователям запретили добавлять новые видео. Пользователи старше 55 лет были единственной категорией с растущим трафиком на протяжении прошлого года. В марте 2023 года трафик в приложении был вдвое ниже, чем в этот же период 2022.
Решение TikTok повлияло на весь сегмент коротких видео в России — за прошедший год общий мобильный трафик в таких сервисах снизился на 55%. Аудитория TikTok находит для себя новые площадки, в том числе YouTube Shorts, Yappi, VK Клипы и другие.
Лучше всего обратить ситуацию в свою пользу смог сервис Likee, на протяжении нескольких лет не набиравший существенной доли в сегменте. С весны 2022 года внимание к Likee постоянно росло, например, в июне с началом школьных каникул мобильный трафик в нём удвоился. За год рост составил 300%. Также специалисты МегаФона фиксировали рост трафика в популярных российских сервисах Yappi и VK Клипы — там основной приток аудитории наблюдался осенью и в период новогодних праздников.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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