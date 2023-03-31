В Тольятти создан первый штаб "Российских студенческих отрядов" на базе университета

Поволжский государственный университет сервиса стал первым вузом Тольятти, в котором открыт штаб МООО "Российские студенческие отряды". Кроме того, это первые сервисные отряды в городе. В четверг, 30 марта, торжественная церемония, посвященная созданию отряда, прошла в университетской Точке кипения.

"Создание штаба РСО - это знаковое событие и новые возможности для студентов, возможность осваивать новые профессии, путешествовать, зарабатывать летом", - уверена ректор университета сервиса Любовь Выборнова.

"Российские студенческие отряды" позволяют уже в студенческие годы попробовать свои силы у работодателя, зарекомендовать себя и в принципе это возможность шагнуть во взрослую жизнь и поработать в трудовом коллективе, адаптироваться к правилам", - подчеркнул руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения МООО "РСО" Сергей Пушняк.

При этом студотряды обеспечивают своим участникам защиту от попыток работодателей обойти трудовое законодательство, с которыми сталкиваются большинство студентов, пробуя подрабатывать самостоятельно. Также бойцы студотрядов могут проходить бесплатное обучение, участвовать в масштабных и знаковых проектах.

"Студенческие отряды - это километры впечатлений, море эмоций и невероятное количество друзей! Это отличный институт становления личности", - подчеркнула в своем приветственном слове по видеосвязи руководитель сервисного направления МООО РСО Ирина Зубарева.

Вступить в ряды сервисного отряда, созданного на базе университета сервиса, могут все желающие студенты вузов и ссузов Тольятти и других городов, достигшие 18 лет. Причем уже этим летом они смогут трудоустроиться на привлекательные позиции. На летние месяцы им будет предложена работа официанта в туристических регионах: Краснодарском крае (Сочи), республике Крым, республике Алтай. Более того, Университет сервиса бесплатно обучит профессии - грант на подготовку 30 бойцов студотрядов из Тольятти вуз выиграл в марте, и сейчас приглашает всех желающих. Подробную информацию можно узнать в Центре карьеры ПВГУС, расположенном в главном корпусе университета по адресу Тольятти, ул. Гагарина, 4 или заполнив заявку https://forms.yandex.ru/u/64219f6d5056900134344352/. Обучение стартует в начале апреля!



Справка:

Молодежная общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды" (РСО) - крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 150 тысяч молодых людей из 76 субъектов РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. Бойцы сервисных отрядов работают в индустрии гостеприимства: официантами, барменами, кухонными работниками, спасателями, горничными, хостесами, озеленителями и т. д.