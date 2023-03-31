В Тольятти создан первый штаб "Российских студенческих отрядов" на базе университета

Поволжский государственный университет сервиса стал первым вузом Тольятти, в котором открыт штаб МООО "Российские студенческие отряды". Кроме того, это первые сервисные отряды в городе. В четверг, 30 марта, торжественная церемония, посвященная созданию отряда, прошла в университетской Точке кипения.
"Создание штаба РСО - это знаковое событие и новые возможности для студентов, возможность осваивать новые профессии, путешествовать, зарабатывать летом", - уверена ректор университета сервиса Любовь Выборнова.
"Российские студенческие отряды" позволяют уже в студенческие годы попробовать свои силы у работодателя, зарекомендовать себя и в принципе это возможность шагнуть во взрослую жизнь и поработать в трудовом коллективе, адаптироваться к правилам", - подчеркнул руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения МООО "РСО" Сергей Пушняк.
При этом студотряды обеспечивают своим участникам защиту от попыток работодателей обойти трудовое законодательство, с которыми сталкиваются большинство студентов, пробуя подрабатывать самостоятельно. Также бойцы студотрядов могут проходить бесплатное обучение, участвовать в масштабных и знаковых проектах.
"Студенческие отряды - это километры впечатлений, море эмоций и невероятное количество друзей! Это отличный институт становления личности", - подчеркнула в своем приветственном слове по видеосвязи руководитель сервисного направления МООО РСО Ирина Зубарева.
Вступить в ряды сервисного отряда, созданного на базе университета сервиса, могут все желающие студенты вузов и ссузов Тольятти и других городов, достигшие 18 лет. Причем уже этим летом они смогут трудоустроиться на привлекательные позиции. На летние месяцы им будет предложена работа официанта в туристических регионах: Краснодарском крае (Сочи), республике Крым, республике Алтай. Более того, Университет сервиса бесплатно обучит профессии - грант на подготовку 30 бойцов студотрядов из Тольятти вуз выиграл в марте, и сейчас приглашает всех желающих. Подробную информацию можно узнать в Центре карьеры ПВГУС, расположенном в главном корпусе университета по адресу Тольятти, ул. Гагарина, 4 или заполнив заявку https://forms.yandex.ru/u/64219f6d5056900134344352/. Обучение стартует в начале апреля!
Справка:
Молодежная общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды" (РСО) - крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 150 тысяч молодых людей из 76 субъектов РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. Бойцы сервисных отрядов работают в индустрии гостеприимства: официантами, барменами, кухонными работниками, спасателями, горничными, хостесами, озеленителями и т. д.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.