16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти создан первый штаб "Российских студенческих отрядов" на базе университета Самарские абитуриенты смогут бесплатно учиться в Академии Никиты Михалкова В Самаре прошел форум педагогов и наставников профобразования В 2023 году в школы Самары планируют набрать более 14 тысяч первоклашек В Самарском политехе пройдут отборочные этапы чемпионата "CASE-IN"

Образование Общество

В Тольятти создан первый штаб "Российских студенческих отрядов" на базе университета

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Поволжский государственный университет сервиса стал первым вузом Тольятти, в котором открыт штаб МООО "Российские студенческие отряды". Кроме того, это первые сервисные отряды в городе. В четверг, 30 марта, торжественная церемония, посвященная созданию отряда, прошла в университетской Точке кипения.

Фото: samregion.ru

"Создание штаба РСО - это знаковое событие и новые возможности для студентов, возможность осваивать новые профессии, путешествовать, зарабатывать летом", - уверена ректор университета сервиса Любовь Выборнова.

"Российские студенческие отряды" позволяют уже в студенческие годы попробовать свои силы у работодателя, зарекомендовать себя и в принципе это возможность шагнуть во взрослую жизнь и поработать в трудовом коллективе, адаптироваться к правилам", - подчеркнул руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения МООО "РСО" Сергей Пушняк.

При этом студотряды обеспечивают своим участникам защиту от попыток работодателей обойти трудовое законодательство, с которыми сталкиваются большинство студентов, пробуя подрабатывать самостоятельно. Также бойцы студотрядов могут проходить бесплатное обучение, участвовать в масштабных и знаковых проектах.

"Студенческие отряды - это километры впечатлений, море эмоций и невероятное количество друзей! Это отличный институт становления личности", - подчеркнула в своем приветственном слове по видеосвязи руководитель сервисного направления МООО РСО Ирина Зубарева.

Вступить в ряды сервисного отряда, созданного на базе университета сервиса, могут все желающие студенты вузов и ссузов Тольятти и других городов, достигшие 18 лет. Причем уже этим летом они смогут трудоустроиться на привлекательные позиции. На летние месяцы им будет предложена работа официанта в туристических регионах: Краснодарском крае (Сочи), республике Крым, республике Алтай. Более того, Университет сервиса бесплатно обучит профессии - грант на подготовку 30 бойцов студотрядов из Тольятти вуз выиграл в марте, и сейчас приглашает всех желающих. Подробную информацию можно узнать в Центре карьеры ПВГУС, расположенном в главном корпусе университета по адресу Тольятти, ул. Гагарина, 4 или заполнив заявку https://forms.yandex.ru/u/64219f6d5056900134344352/. Обучение стартует в начале апреля!

Справка:
Молодежная общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды" (РСО) - крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 150 тысяч молодых людей из 76 субъектов РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. Бойцы сервисных отрядов работают в индустрии гостеприимства: официантами, барменами, кухонными работниками, спасателями, горничными, хостесами, озеленителями и т. д.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Фото на сайте

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Школа "Преодоление" к итоговой аттестации готова

Школа "Преодоление" к итоговой аттестации готова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2