В Самарской области более 1 млрд рублей предусмотрено на поддержку растениеводства

В Самарской области началась подготовка к весенне-полевым работам. Ранняя весна дала возможность аграриям уже приступить к подкормке озимых, тогда как год назад они вышли в поле 10 апреля. В регионе свыше 2 тыс. хозяйств разных форм собственности готовятся к посевной.

Глава региона Дмитрий Азаров уделяет пристальное внимание развитию агропромышленного комплекса, и в частности его стратегической отрасли - растениеводству.

"Аграрии вносят свой весомый вклад в продовольственный суверенитет, в продовольственную безопасность, а значит в целом в безопасность нашей страны", - подчеркнул губернатор.

В текущем году из областного и федерального бюджета на поддержку производителей продукции растениеводства будет направлено свыше 1 млрд рублей. Сохранены основные направления государственной поддержки отрасли, включающие субсидии на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности, возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур, приобретение элитных семян, субсидии и поддержку многолетних насаждений, а также техническое перевооружение.

Треть предусмотренных бюджетных средств планируется направить на уплату страховой премии в отрасли растениеводства - наиболее современного и эффективного инструмента сохранения финансовой стабильности аграриев.

В период подготовки к весенним полевым работам особую роль в поддержке аграриев играет краткосрочное льготное кредитование по ставке до 5%. Благодаря заемным средствам, аграрии оперативно могут приобрести минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы и средства защиты растений. Общий объем доведенных Самарской области Минсельхозом России лимитов на получение льготных краткосрочных кредитов составил 299,5 млн рублей. В настоящее время средства освоены на 99,9%.

"Сегодня любой предприниматель может взять деньги на развитие бизнеса. Они позволяют мне, когда ощущается нехватка средств, купить больше удобрений, запчастей, топлива. Не будет свободных денег - может сорваться или затянуться посевная. Поддержка государства очень помогает. За год у меня набегает солидная сумма, полученная только в виде субсидий. Я обязательно участвую во всех программах по субсидированию сельхозтоваропроизводителей. И это одна из важнейших причин, по которым "Житница" уже много лет уверенно держится на плаву", - говорит учредитель ООО "Житница" Евгений Локтионов из Ставропольского района.

По словам руководителя управления растениеводства и земледелия регионального минсельхоза Сергея Кирсанова, подготовка к весенним полевым работам в связи с погодными условиями ведется максимально оперативно. В настоящее время обеспеченность яровыми зерновыми семенами составляет 100%, готовность техники - 97%, закуплено 90 тыс. т минеральных удобрений.

Сельхозпредприятия и фермеры региона осуществляют завоз ГСМ, минеральных удобрений, семян технических культур. Всего в регионе в посевной задействуют больше 4,6 тыс. тракторов и 3,3 тыс. посевных агрегатов.

"Ряд хозяйств южных районов уже вышли в поле и осуществляют подкормку минеральными удобрениями озимых культур. Под урожай текущего года их посеяно 484 тыс. гектаров, что на 10% больше, чем в 2022 году. Всего зерновой клин с учетом озимых и яровых культур составит 1,16 млн га, а общая посевная площадь будет сохранена на уровне прошлого года - 2,2 млн га", - сообщил Сергей Кирсанов.