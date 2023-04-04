В Казани представят лучшие практики нацпроекта "Производительность труда"

Собственники и руководители крупных российских компаний обсудят наиболее эффективные инструменты развития бизнеса на V федеральном форуме "Производительность 360", который пройдет 20 и 21 июля в Казани.

В фокусе дискуссии - отраслевая экспертиза нацпроекта "Производительность труда", курируемого первым заместителем Председателя Правительства Андреем Белоусовым.

Организаторы форума - Минэкономразвития РФ и Федеральный центр компетенций (ФЦК) при поддержке Правительства Республики Татарстан. Центральной площадкой мероприятия станет Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" имени Башира Рамеева.

"Участники форума "Производительность 360" получат возможность найти ответы на вызовы времени, связанные с решением задач импортозамещения, заполнением освобождающихся товарных ниш и выхода на новые рынки. Нацпроект стал по-настоящему действенными инструментом роста российской экономики. Напомню, на прошлой неделе Президент России заявил о необходимости расширить нацпроект "Производительность труда". Его продление позволит в два раза увеличить число участников и обучить почти 200 тысяч работников", - отметил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.

Более 70 экспертов по созданию производственных систем представят готовые решения по поддержанию бизнеса в условиях новой реальности, основанные на методиках бережливого производства.

Традиционно в рамках форума пройдет церемония награждения наиболее результативных предприятий.

В этом году форум пройдет в пятый раз, и Республика Татарстан получила возможность организации мероприятия, став регионом-лидером рейтинга национального проекта "Производительность труда". Его составило Минэкономразвития РФ среди регионов, которые вовлекают предприятия в нацпроект.

Региональный центр компетенций Самарской области (РЦК) неоднократно был отмечен на форуме "Производительность труда" наградами. Так, например, в Нижнем Новгороде в рамках III Федерального форума "Производительность 360" РЦК был среди регионов-лидеров по информационному сопровождению реализации национального проекта "Производительность труда". Он стал победителем в номинации "За высокие результаты освещения в средствах массовой информации национального проекта "Производительность труда" в 2020 году".

"Освещение итогов и результатов реализации национального проекта в СМИ важно для развития в стране движения по повышению производительности труда. Поэтому мы стремимся как можно больше рассказывать предприятиям - потенциальным участникам национального проекта о том, какие меры поддержки их ожидают. И как в целом это повлияет на развитие компании", - прокомментировал директор РЦК Константин Серов.

Важность информированности отмечает и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Он подчеркивает, что важно не просто информировать людей о нацпроектах, а показывать человеку его возможности, которые нацпроекты дают для повышения качества жизни и повышения уровня доходов.

Национальный проект "Производительность труда" утвержден майским указом президента РФ Владимиром Путиным в 2018 году. Для достижения поставленных задач разработан комплекс мер господдержки бизнеса, включающих финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.