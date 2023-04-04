В Казани представят лучшие практики нацпроекта "Производительность труда"

Собственники и руководители крупных российских компаний обсудят наиболее эффективные инструменты развития бизнеса на V федеральном форуме "Производительность 360", который пройдет 20 и 21 июля в Казани.
В фокусе дискуссии - отраслевая экспертиза нацпроекта "Производительность труда", курируемого первым заместителем Председателя Правительства Андреем Белоусовым.
Организаторы форума - Минэкономразвития РФ и Федеральный центр компетенций (ФЦК) при поддержке Правительства Республики Татарстан. Центральной площадкой мероприятия станет Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" имени Башира Рамеева.
"Участники форума "Производительность 360" получат возможность найти ответы на вызовы времени, связанные с решением задач импортозамещения, заполнением освобождающихся товарных ниш и выхода на новые рынки. Нацпроект стал по-настоящему действенными инструментом роста российской экономики. Напомню, на прошлой неделе Президент России заявил о необходимости расширить нацпроект "Производительность труда". Его продление позволит в два раза увеличить число участников и обучить почти 200 тысяч работников", - отметил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.
Более 70 экспертов по созданию производственных систем представят готовые решения по поддержанию бизнеса в условиях новой реальности, основанные на методиках бережливого производства.
Традиционно в рамках форума пройдет церемония награждения наиболее результативных предприятий.
В этом году форум пройдет в пятый раз, и Республика Татарстан получила возможность организации мероприятия, став регионом-лидером рейтинга национального проекта "Производительность труда". Его составило Минэкономразвития РФ среди регионов, которые вовлекают предприятия в нацпроект.
Региональный центр компетенций Самарской области (РЦК) неоднократно был отмечен на форуме "Производительность труда" наградами. Так, например, в Нижнем Новгороде в рамках III Федерального форума "Производительность 360" РЦК был среди регионов-лидеров по информационному сопровождению реализации национального проекта "Производительность труда". Он стал победителем в номинации "За высокие результаты освещения в средствах массовой информации национального проекта "Производительность труда" в 2020 году".
"Освещение итогов и результатов реализации национального проекта в СМИ важно для развития в стране движения по повышению производительности труда. Поэтому мы стремимся как можно больше рассказывать предприятиям - потенциальным участникам национального проекта о том, какие меры поддержки их ожидают. И как в целом это повлияет на развитие компании", - прокомментировал директор РЦК Константин Серов.
Важность информированности отмечает и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Он подчеркивает, что важно не просто информировать людей о нацпроектах, а показывать человеку его возможности, которые нацпроекты дают для повышения качества жизни и повышения уровня доходов.
Национальный проект "Производительность труда" утвержден майским указом президента РФ Владимиром Путиным в 2018 году. Для достижения поставленных задач разработан комплекс мер господдержки бизнеса, включающих финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации