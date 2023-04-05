Дмитрий Азаров поздравил тольяттинский "Акрон" с победой над "Динамо" в матче Кубка России

Футбольный "Акрон" в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России в гостях победил московское "Динамо". Основное время завершилось вничью (0:0), а в серии пенальти были сильнее тольяттинцы. Таким образом, "Акрон" вышел в следующий раунд Кубка страны, при этом в третий раз подряд обыграв соперника из РПЛ.
Вместе с земляками "Акрон" на трибунах "ВТБ Арены" поддерживал губернатор Дмитрий Азаров. После матча глава региона зашёл в раздевалку "Акрона", чтобы поздравить команду, тренеров и руководство клуба со значимым успехом.
"Я думаю, что перспективы у клуба замечательные. Мне кажется, команде все равно с кем играть, потому что они сегодня доказали, что для них нет авторитетов, у них настоящий кубковый характер. Надеюсь, этот настрой поможет "Акрону" добиваться новых побед и в следующих матчах. Я буду очень рад, если "Акрон" будет достигать самых высоких результатов. Надеюсь, что так и будет", — сказал Дмитрий Азаров после матча, отвечая на вопросы СМИ.
Губернатор подчеркнул, что в равной степени искренне радуется успехам обоих футбольных клубов Самарской области — как тольяттинского "Акрона", так и самарских "Крыльев Советов".
"Для меня идеальным финалом Кубка России стал бы матч "Крылья" — "Акрон". Я бы хотел видеть сразу два наших футбольных клуба в Российской премьер-лиге. Надеюсь, что так и будет. Во всяком случае, амбиции именно такие", — сказал губернатор.
Губернатор отметил работу генерального директора ГК "Акрон Холдинг", учредителя ФК "Акрон" Павла Морозова в развитии тольяттинского клуба. Глава Самарской области также напомнил, что регион и "Акрон Холдинг" ранее договорились о сотрудничестве по поддержке знаменитой Академии имени Коноплева.
Дмитрий Азаров подчеркнул важность участия бизнеса в поддержке спорта, также отметив эффективность управления спортивными клубами частными инвесторами.
"Считаю, что в футболе управление частного бизнеса более эффективно. И очень рад, что сегодня мы получили подтверждение этих успехов — победы "Акрона", — сказал губернатор.
Глава региона отметил, что переживает и с таким же вниманием следит за выступлениями других спортивных клубов Самарской области. Так, сегодня в высших лигах России Самарскую область представляют гандбольная "Лада", волейбольная "НОВА", баскетбольная "Самара". Со следующего сезона, как планируется, в КХЛ вернется хоккейная "Лада".
"Самое главное — это пропаганда здорового образа жизни. Парни становятся кумирами для самых юных жителей Самарской области. Чем больше у нас классных команд, тем выше победный дух и лучше для нашего региона", — уверен губернатор.
Дмитрий Азаров считает, что спортивным клубам крайне важно заниматься подготовкой резерва, чтобы была подпитка местными воспитанниками. А это, в свою очередь, развитие детского — юношеского спорта. Так, он отметил самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС, который перед этим сезоном сильно обновил состав, привлекает в команду местную молодёжь. В текущем первенстве ВХЛ команда дошла до финала и будет бороться за Кубок Федерации.
"Мальчишки молодцы. Молодые парни доказывают, что они достойны уважения. Их желание, амбиции, мастерство сегодня приносят победы клубу. Уверен, что хоккей будет развиваться не только в Тольятти, где хоккей спорт номер один, но и в Самаре. А значит будет подпитка местными кадрами", — считает Дмитрий Азаров.
Следующий соперник "Акрона" в Кубке России определится по итогам жеребьевки. В среду, 5 апреля, в Кубке страны в Москве с ЦСКА сыграют "Крылья Советов". Глава региона надеется, что и "Крылья" порадуют своих болельщиков победой.
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