В Самаре открылся фирменный салон профессиональной садовой техники

Настало любимое время для всех увлеченных уходом за садом — весенне-летний сезон: пора подготавливать почву, высаживать рассаду и наблюдать за первыми всходами.

Фирменный салон профессиональной садово-парковой техники CAIMAN открылся в ТЦ "Мега" совсем недавно, но уже привлек внимание самарцев. Первые посетители отмечают стильный и продуманный интерьер магазина и разнообразный ассортимент.

В ассортименте CAIMAN — мотоблоки и культиваторы, бензокосы и газонокосилки, газонокосильные машины и роботы, опрыскиватели и воздуходувки, расходные материалы.

Одна из особенностей салонов бренда — возможность протестировать технику до покупки. Тест-драйв — бесплатная услуга, которой может воспользоваться каждый посетитель CAIMAN.

Еще одно преимущество, которое высоко оценили первые посетители, — собственный мобильный сервис.

Салон работает ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу г. Самара, Красноглинский район, 24 км Московского шоссе, № 5 (ТЦ "Мега").