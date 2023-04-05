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Экология Общество

В тольяттинском Дендропарке пройдет экологический субботник

ТОЛЬЯТТИ. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В тольяттинском Дендропарке 6 апреля пройдёт экологический субботник, после которого всё собранное вторсырьё будет направлено на перерабатывающий комплекс ООО "ЭкоРесурсПоволжье". Об этом сообщает пресс-служба ГК "ЭкоВоз".

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Специально для решивших принять участие в субботнике будет работать просветительская площадка, где сотрудники "ЭкоВоза" научат разделять отходы и покажут, что можно сделать из собранного вторсырья. Также для участников экологической акции приготовили перчатки и мешки для сбора мусора. Для вывоза раздельно собранного вторсырья будет использован ЭкоМобиль. Начало акции в 12:30.

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