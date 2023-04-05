В тольяттинском Дендропарке пройдет экологический субботник

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В тольяттинском Дендропарке 6 апреля пройдёт экологический субботник, после которого всё собранное вторсырьё будет направлено на перерабатывающий комплекс ООО "ЭкоРесурсПоволжье". Об этом сообщает пресс-служба ГК "ЭкоВоз".

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"