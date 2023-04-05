В тольяттинском Дендропарке пройдет экологический субботник

В тольяттинском Дендропарке 6 апреля пройдёт экологический субботник, после которого всё собранное вторсырьё будет направлено на перерабатывающий комплекс ООО "ЭкоРесурсПоволжье". Об этом сообщает пресс-служба ГК "ЭкоВоз".
Специально для решивших принять участие в субботнике будет работать просветительская площадка, где сотрудники "ЭкоВоза" научат разделять отходы и покажут, что можно сделать из собранного вторсырья. Также для участников экологической акции приготовили перчатки и мешки для сбора мусора. Для вывоза раздельно собранного вторсырья будет использован ЭкоМобиль. Начало акции в 12:30.
Последние комментарии
Можно узнать фамилии тех 129
Главное, дело.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Вообщето в 2017 году уже был случай.
А можно за сети уголовную ответственность ввести?