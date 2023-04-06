На аукционе разыграют акции АО "Красногорское"

На торги выставлено 22,5 тыс. акций АО "Красногорское" (100% от уставного капитала компании). Соответствующее объявление опубликовано на официальном портале "ГИС Торги".

По распоряжению Росимущества от 30 марта 2023 г., на торги размещены обыкновенные именные акции в бездокументарной форме. Начальная цена лота — 107,9 млн руб., размер задатка составляет около 21,5 млн рублей.

Прием заявок стартует утром 10 апреля. Он продлится почти месяц, а уже 18 мая на торговой площадке "РТС-тендер" состоится электронный аукцион.