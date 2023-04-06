16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На аукционе разыграют акции АО "Красногорское" В Самарской области более 1 млрд рублей предусмотрено на поддержку растениеводства В 2023 г. в Самарской области увеличатся орошаемые площади В Самарской области на 19 тысяч тонн увеличили количество проверяемого посевного материала Компания "Агролизинг" предлагает технику эффективного агробизнеса

Растениеводство АПК и пищепром

На аукционе разыграют акции АО "Красногорское"

БЕЗЕНЧУК. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На торги выставлено 22,5 тыс. акций АО "Красногорское" (100% от уставного капитала компании). Соответствующее объявление опубликовано на официальном портале "ГИС Торги".

По распоряжению Росимущества от 30 марта 2023 г., на торги размещены обыкновенные именные акции в бездокументарной форме. Начальная цена лота — 107,9 млн руб., размер задатка составляет около 21,5 млн рублей.

Прием заявок стартует утром 10 апреля. Он продлится почти месяц, а уже 18 мая на торговой площадке "РТС-тендер" состоится электронный аукцион.

Безенчукское АО "Красногорское  зарегистрировано в конце ноября 2021 года. В распоряжении компании — земельный участок площадью 5 га и 26 сотрудников, хотя на официальном сайте указано 28 человек. Сельхоз предприятие выращивает зерновые культуры.

Гид потребителя

Последние комментарии

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Никита Никитин 28 февраля 2017 11:11 Сызранский завод "Сельмаш" в начале 2015 г. возобновил производство после простоя

Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!

Михаил Вдовин 10 июля 2015 11:59 Режим ЧС из-за засухи введен в Елховском и Алексеевском районах

А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?

Александр Петров 05 февраля 2015 11:19 Управляющий "Шигонского агрохолдинга" взыскал с компании 562 тыс. руб. за свои услуги

Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.

Олег З.............. 14 января 2015 16:16 Рыбхоз "Кутулук" оштрафован на 5 тыс. руб. за уклонение от проверки Россельхознадзора

Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член

Фото на сайте

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30