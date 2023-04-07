В Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома") 7 апреля 2023 года состоялась премьера первых эпизодов сериала "Мёрзлая земля" (18+). Триллер режиссера Оксаны Карас пополнит коллекцию историй про поиски маньяков в линейке Wink Originals. В 8-серийном проекте также снимались Юрий Чурсин, Андрей Бурковский, Полина Гухман, Виталий Коваленко, Сабина Ахмедова, Максим Стоянов, Анастасия Шевцова и другие. Сериал покажут онлайн-кинотеатры Wink и Кинопоиск.
Новый сериал интересен как минимум по трем причинам. Во-первых, он стартует сразу после выхода последнего эпизода "Фишера", продолжая тему поиска серийных убийц, хотя и на два десятилетия позже. Во-вторых, главную роль провинциальной таксистки играет Светлана Ходченкова, которая буквально несколько дней назад предстала в образе столичной звезды в сериале "Актрисы". Две истории будут выходить в Wink параллельно, позволяя оценить разные грани таланта исполнительницы. В-третьих, история в "Мёрзлой земле" рассказывается не от лица следователей или детективов, а от лица влюбленной женщины, которая ради спасения своего счастья вступает в неравный бой с системой.
История разворачивается в небольшом приморском городе. Лариса (Светлана Ходченкова), кондитер по призванию, впервые после череды сложных этапов в жизни счастлива и любима. Абьюзивные отношения с бывшим мужем позади, новая семья уже почти сложилась: Лариса с дочерью-подростком Катей (Полина Гухман) и любимый мужчина Максим (Антон Филипенко) живут вместе. Они также коллеги: как и Максим, Лариса работает водителем такси. Но сладкая жизнь внезапно заканчивается, когда Максима обвиняют в убийстве местной девушки. Более того, московский следователь Андрей Орлов (Юрий Чурсин) уверен, что Максим виновен в целой серии убийств. Все хотят справедливости. Лариса убеждена, что настоящий убийца находится на свободе, и начинает собственное расследование. А горожане готовы линчевать и подозреваемого Максима, и ее саму. Город переполнен страхом и ненавистью.
Как и в "Фишере", сюжет "Мёрзлой земли" завязан на изобличении серийного убийцы и исследует тему зла, которое растворено в повседневной жизни. Будто болезнь, чьи симптомы не бросаются в глаза, оно может возникнуть внутри даже, казалось бы, счастливых человеческих отношений, разрушая своих носителей и их окружение. Борьба Ларисы за любовь превращается в жесткое противостояние с холодной и равнодушной системой.
Можно ли вырастить на этой мерзлой земле надежду на счастье? Ответ на этот вопрос зрители узнают в конце напряженной и запутанной истории. 7 апреля подписчики Wink смогут увидеть два эпизода "Мёрзлой земли", далее каждую пятницу будут выходить новые серии.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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