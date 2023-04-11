Самарская область активно включилась в конкурс "Лидеры России"

На территории всей Российской Федерации сейчас проходит пятый ежегодный конкурс для руководителей нового поколения "Лидеры России". Главная цель - поиск, развитие и поддержка талантливых управленцев, перспективных руководителей, тех, кто обладает лидерскими качествами.

Конкурс проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей".

За пять лет в мероприятиях конкурса приняли участие более 800 тысяч россиян, тысячи из них использовали возможность реализовать свои амбициозные профессиональные проекты.

Победители получают образовательный грант 1 млн рублей и возможность в течение года работать с наставниками, в числе которых - ведущие управленцы страны.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - один из наставников "Лидеров России". Он поддерживает и наставляет лучших управленцев страны.

"В прошлом году Самарская область вошла в пятерку лидеров по количеству участников. Более 70 талантливых управленцев из нашего региона прошли в финал. Мы готовы помочь каждому развить компетенции и добиться успехов. Нам нужны капитаны во всех сферах. Именно таких людей выявляет и ставит на крыло этот конкурс. Участвуйте, побеждайте, открывайте для себя новые горизонты! Для этого у вас есть все. А мы поможем вам состояться, максимально раскрыть свой потенциал", - сказал Дмитрий Азаров.

Центр развития талантов и трансформации управления при губернаторе Самарской области "Таволга" уже несколько лет сопровождает федеральный конкурс "Лидеры России" в нашем регионе. "Таволга" - это профессиональная площадка для развития управленцев.

В 2022 году от Самарской области для участия в этом конкурсе подали заявки 3 207 человек. Сейчас у каждого жителя нашего региона с управленческим опытом есть шанс побороться за главный приз, получить оценку своих знаний и компетенций и рекомендации по их развитию, а также войти в команду лучших управленцев страны.

Участниками могут стать как опытные руководители бизнеса или госсектора, так и новички в управленческой сфере в возрасте до 55 лет и с управленческим опытом от двух лет.

Подать заявку можно до 14 мая:

1. Создать личный кабинет на сайте.

2. Пройти регистрацию.

3. Заполнить анкету.

4. Записать и загрузить видеоинтервью.