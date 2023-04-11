Самарская область активно включилась в конкурс "Лидеры России"

На территории всей Российской Федерации сейчас проходит пятый ежегодный конкурс для руководителей нового поколения "Лидеры России". Главная цель - поиск, развитие и поддержка талантливых управленцев, перспективных руководителей, тех, кто обладает лидерскими качествами.
Конкурс проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей".
За пять лет в мероприятиях конкурса приняли участие более 800 тысяч россиян, тысячи из них использовали возможность реализовать свои амбициозные профессиональные проекты.
Победители получают образовательный грант 1 млн рублей и возможность в течение года работать с наставниками, в числе которых - ведущие управленцы страны.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - один из наставников "Лидеров России". Он поддерживает и наставляет лучших управленцев страны.
"В прошлом году Самарская область вошла в пятерку лидеров по количеству участников. Более 70 талантливых управленцев из нашего региона прошли в финал. Мы готовы помочь каждому развить компетенции и добиться успехов. Нам нужны капитаны во всех сферах. Именно таких людей выявляет и ставит на крыло этот конкурс. Участвуйте, побеждайте, открывайте для себя новые горизонты! Для этого у вас есть все. А мы поможем вам состояться, максимально раскрыть свой потенциал", - сказал Дмитрий Азаров.
Центр развития талантов и трансформации управления при губернаторе Самарской области "Таволга" уже несколько лет сопровождает федеральный конкурс "Лидеры России" в нашем регионе. "Таволга" - это профессиональная площадка для развития управленцев.
В 2022 году от Самарской области для участия в этом конкурсе подали заявки 3 207 человек. Сейчас у каждого жителя нашего региона с управленческим опытом есть шанс побороться за главный приз, получить оценку своих знаний и компетенций и рекомендации по их развитию, а также войти в команду лучших управленцев страны.
Участниками могут стать как опытные руководители бизнеса или госсектора, так и новички в управленческой сфере в возрасте до 55 лет и с управленческим опытом от двух лет.
Подать заявку можно до 14 мая:
1. Создать личный кабинет на сайте.
2. Пройти регистрацию.
3. Заполнить анкету.
4. Записать и загрузить видеоинтервью.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации