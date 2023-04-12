14 апреля в Самаре пройдет очередное распределение мест в детсадах

В пятницу, 14 апреля, в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах.

Для успешного проведения процедуры городской департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении, на портале образовательных услуг или в разделе "Поиск заявлений".

Для изменения списка предпочитаемых дошкольных учреждений в заявлении родителям необходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев: наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством; даты регистрации ребенка в электронном реестре; возраста ребенка по состоянию на 01.09.2022; направленности группы.