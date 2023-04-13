В Самаре пройдет чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ

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Соревнования состоятся на главной арене СКК "Дворец спорта имени В.Высоцкого". В них примут участие сильнейшие спортсмены России и начинающие тхэквондисты. Ожидаются делегации из 50 регионов страны.