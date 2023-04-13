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Единоборства Спорт

В Самаре пройдет чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Соревнования состоятся на главной арене СКК "Дворец спорта имени В.Высоцкого". В них примут участие сильнейшие спортсмены России и начинающие тхэквондисты. Ожидаются делегации из 50 регионов страны.

Торжественная церемония открытия пройдет в четверг, 13 апреля. Начало в 13:00. Вход свободный.

По итогам состязаний будут сформированы национальные сборные команды России для участия в чемпионате и первенстве мира, которые запланированы на август в столице Казахстана.

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Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

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