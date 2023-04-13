В Самаре пройдет чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ

Соревнования состоятся на главной арене СКК "Дворец спорта имени В.Высоцкого". В них примут участие сильнейшие спортсмены России и начинающие тхэквондисты. Ожидаются делегации из 50 регионов страны.
Торжественная церемония открытия пройдет в четверг, 13 апреля. Начало в 13:00. Вход свободный.
По итогам состязаний будут сформированы национальные сборные команды России для участия в чемпионате и первенстве мира, которые запланированы на август в столице Казахстана.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?