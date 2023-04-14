ХК "Лада" обыграл "Барс"

В первом из двух запланированных матчей ХК "Лада" на своем льду обыграл казанский "Барс", сообщает пресс-служба автозаводцев.
Во втором периоде гости дважды выходили вперед, но тольяттинцы смогли не только отыграться до второго перерыва, но и выйти вперед — 3:2 благодаря шайбам Никиты Аноховского, Вадима Щеголькова и Алексея Митрофанова.
В пятницу, 14 апреля, команды сыграют еще раз.
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