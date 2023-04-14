В сданном ЖК "Чемпион" застопорился вопрос с дольщиками

Участники долевого строительства ЖК "Чемпион", которые на условиях дополнительного финансирования должны получить жилые и нежилые помещения, пожаловались региональным властям на волокиту со стороны застройщика.

Напомним, компания "Специнжстрой", входящая в ГК "Новый Дон", в 2020 г. выкупила недострой ЖК "Чемпион" и участки площадью около 0,9 га за 1,5 млн руб. в рамках банкротства застройщика ООО "Регламент". Позже победитель конкурса получил участок на ул. Советской Армии, 214 под строительство высоток для дольщиков.

ЖК "Чемпион" ввели в эксплуатацию в конце 2022 года. Часть квартир была передана обманутым дольщикам без дополнительного финансирования. Остальные соинвесторы, вложившие деньги в коммерческие площади, машиноместо или купившие несколько квартир, не получили недвижимость.

Они обратились к застройщику. "ООО "Специнжтрой" не называет ни сумм, подлежащих доплатам, ни сроки передачи недвижимости, даже несмотря на неоднократные устные и письменные обращения, несмотря на то, что дом сдан, акт о вводе подписан 27.12.2022 г., и обязан передать участникам строительства помещения в срок до 27.03.2023 г.", - говорится в обращении дольщиков министру строительства Самарской области Николаю Плаксину.



В "Специнжтрой" на запрос Волга Ньюс не отреагировали. Анатолий Давидюк ответил, что по телефону не общается, не уточнив как готов говорить по этой теме. Между тем среди дольщиков есть те, кто направляет застройщику требования вернуть деньги.