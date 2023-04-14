Благодаря участию в нацпроекте самарская компания сможет производить на 40% больше бетонных заводов

В Самарской области продолжается реализация национального проекта "Производительность труда", инициированного президентом Владимиром Путиным. С помощью системы бережливого производства к концу 2024 г. планируется достичь роста производительности труда на 5% в год.
Правительство Самарской области и глава региона Дмитрий Азаров уделяют большое внимание реализации на территории области национального проекта, поскольку он способствует увеличению прибыльности предприятий, их экономической устойчивости, а в конечном итоге — повышению уровня жизни людей. Сейчас в губернии в национальном проекте "Производительность труда" участвуют уже 145 предприятий несырьевого сектора.
Компания "Элкон" 19 лет производит бетонные заводы. Является лидером продаж в России. Это первый поставщик в России, предложивший рынку мобильный бетонный завод и сформировавший устойчивый спрос на данный вид. Только в Самарской области предприятие поставило 29 заводов. Тем не менее компания не останавливается на достигнутом, и продолжая свое развитие, активно участвует в национальном проекте.
"Каких результатов мы добились? На 40% в течение полугода увеличился выпуск продукции, причем с помощью двух-трех рекомендаций и их отработки получился такой для нас большой результат", — прокомментировал управляющий ООО "Элкон" Леонид Жуков.
В течение шести месяцев на предприятии был оптимизирован процесс изготовления дополнительного оборудования для оснащения бетонных заводов. Эталонным стал участок сварки силосов.
В процессе диагностики и анализа производственного потока сотрудниками РЦК выявлен ряд проблем и зафиксированы их причины. После чего предприятию предложены решения бережливого производства, которые позволяют исключить потери.
Так, благодаря уточнению норм выработки, внедрению производственного анализа, перераспределению операций между работниками и организации рабочих мест по системе 5С увеличилась сменная выработка на посту сварки сегментов обечайки на 20%. За счет переорганизации рабочих мест на участке окрашивания сократилось время цикла узкого места потока с двух с половиной дней до одного дня. А перепланировка участка сварки и зачистки позволила сократить ожидание работниками крана. Кроме того, запущен проект по строительству нового цеха. Его планируется открыть в июле этого года.
Основная роль в достижении данного показателей национального проекта в Самарской области принадлежит Региональному центру компетенций в сфере производительности труда в Самарской области (РЦК). В марте 2023 г. центр успешно прошел ежегодную сертификацию и подтвердил право быть оператором нацпроекта. Совместно с экспертами РЦК успешно внедрены инструменты бережливого производства на многих предприятиях региона. ООО "Элкон" в том числе.
"Руководство предприятия с самого начала проекта активно заинтересовано в повышении производительности труда. Благодаря этому совместно с рабочей группой нам удалось достичь хороших результатов. Увеличили выпуск продукции с 10-12 до 15 штук в месяц за счет увеличения пропускной способности узких мест в потоке, сокращения времени протекания процесса с 14 до шести дней и снижению запасов в потоке с 977 до 866 штук", — рассказал о ходе реализации пилотного проекта руководитель проектов РЦК Илья Арискин.
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Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
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Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации