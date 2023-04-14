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Занятость Экономическая политика

В регионе стартовала Всероссийская ярмарка трудоустройства

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 14 апреля стартовал первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей".

Фото: ФОТО АВТОРА

Мероприятие по трудоустройству состоялось во всех городских округах, а также в муниципальных районах Самарской области: Кинель-Черкасском, Красноярском и Нефтегорском. В Самаре было пять площадок: в центре поддержки предпринимательства "Мой Бизнес", ТК "Амбар", Молодежный многофункциональный центр, StrelkaHall и общественный центр Сбербанк. Цель Всероссийской ярмарки трудоустройства не только подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. Также наряду с вакансиями представлены все возможности современной службы занятости.

"Сегодня на наших площадках и безработные, и ищущие работу граждане, и студенты, и школьники, и конечно, работодатели, — отметила заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Школьникам здесь помогут выбрать профессию, студентам — узнать об актуальных вакансиях и мерах поддержки. А соискатели смогут пройти собеседование у работодателей и принять участие в мероприятиях по карьерному развитию".

После церемонии открытия наградили партнеров мероприятия. Участниками Всероссийской ярмарки трудоустройства стали безработные граждане, зарегистрированные в службе занятости, неработающие граждане, ищущие работу самостоятельно, соискатели, которые работают, но хотели бы сменить место работы. Онлайн-участников насчитывалось около 3 тысяч человек, которые одновременно смотрели прямую трансляцию в ВК.

Первыми выступали спикеры из организаций: АО "Салют", ПАО Завод им. Тарасова, "Самарский Стройфарфор", АНОО ДПО ТаВолга, РЖД, АО "Авиакор". Представители организаций рассказывали о месте работы: условиях трудоустройства, заработной плате и обучении для тех, кто не имеет опыта работы.

После выступления спикеров, сотрудники службы занятости провели мастер-класс "Социальная адаптация граждан на рынке труда", где рассказали как составить правильно резюме и вести себя на собеседовании. Во время мастер-класса участников ярмарки уже консультировали специалисты центра занятости по предоставляемым услугам, а также начали работу площадки организаций-партнеров, которые ждут для обучения и приглашают на работу людей, желающих трудоустроиться. Вместе с работодателями к ярмарке привлечены эксперты, которые помогли выпускникам, студентам и родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства. По ходу мероприятия запущен конкурс "Работа моей мечты" в социальной сети "ВКонтакте" от управляющего центра занятости населения, где главным выигрышем стал мерч, итоги подвели в группе организации.

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 23 июня 2023 года. Специально для федерального этапа будет создана отдельная страница портала "Работа России", где соискатели смогут ознакомиться с представленными на ярмарку предложениями работодателей со всех регионов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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