В Самарской области вовлечено в севооборот более 2,2 млн га

Первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов 17 апреля провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств региона.

Традиционно совещание началось с вопроса об обстановке на территории региона. Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что за прошедшую неделю чрезвычайных ситуаций зарегистрировано не было. По-прежнему на контроле остается паводковая ситуация. С 14 апреля изменен график сбросов через гидроузел Жигулевской ГЭС. До особого распоряжения объем сбросов с 26 тыс. куб. м/с изменен на 25 тыс. куб. м/с. Подтоплено три дачных участка на полуострове Копылово, эта ситуация полностью прогнозируемая. Уровень воды реки Волги у верхнего бьефа — 52,81 мБс, у города Самары — 31,87 мБс.

Сохраняется сухая ветреная погода, в связи с чем за неделю произошло 15 лесных пожаров и 387 возгораний в результате неконтролируемого пала сухой травы. Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Кинель-Черкасском, Ставропольском, Волжском, Красноярском районах. Как сообщил Олег Бойко, на территории 32 муниципалитетов сохраняется четвертый класс пожарной опасности, с 18 апреля он прогнозируется во всех районах.

Ситуация находится в зоне особого внимания главы региона Дмитрия Азарова. На оперативном совещании неделю назад губернатор дал главам муниципалитетов целый ряд поручений по обеспечению соблюдения противопожарного режима.

"По-прежнему основная опасность для нас — это пожары. Температура воздуха повышается, стоит сухая погода, что, конечно, осложняет обстановку. В Красноярском районе на прошлой неделе удалось потушить начинающийся верховой пожар, сотрудники ГБУ "Самаралес" совместно с МЧС по Самарской области отреагировали оперативно, удалось не допустить серьезных последствий. Прошу держать ситуацию на контроле", — призвал коллег Виктор Кудряшов.

На оперативном совещании также обсудили ход полевых работ в Самарской области. Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин рассказал, что весенние полевые работы в регионе начались на две недели раньше обычного срока. На подкормку озимых культур сельхозтруженики вышли уже 27 марта, это беспрецедентные сроки, вызванные аномальным потеплением. Для сравнения, в прошлом году эта работа началась 10 апреля. На сегодня подкормка озимых культур ведется во всех муниципальных районах и уже окончена на площади 378 тыс. га или 78% от имеющегося клина озимых.

Озимые посеяны на площади 484 тыс. га, что на 10% больше, чем под урожай 2022 года. Состояние озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное на 94% площадей.

Кроме того, аграриями протравлено 54 тыс. т семян яровых зерновых культур или 58% от потребности. По оперативным данным на 17 апреля, сев яровых культур проведен на площади более 10 тыс. га, в том числе посеяно 9 тыс. га ранних яровых культур, технических — 1 тыс. гектаров. На посев вышли хозяйства девяти муниципальных районов.

"Могу сказать, что весенние полевые работы ведутся достаточно активно, уверенно. Регион полностью обеспечен удобрениями, уже завезено более 143 тысяч тонн. Мы видим тенденцию к увеличению потребления минеральных удобрений, тем более что цены на них на сегодняшний день стабильны, а по ряду позиций даже снижаются, — отметил председатель областного правительства. — Всего в севооборот вовлечено более 2,2 миллионов гектаров пашни, это показатель больший, чем в прошлом году — каждый год в Самарской области вводятся в оборот дополнительные земли. При наличии удобрений, семян, а ими мы сегодня обеспечены практически на 100%, при существующем уровне энерговооруженности сельского хозяйства, которое обеспечено, в том числе, постоянной бюджетной поддержкой сельхозпроизводителей — мы компенсируем значительную часть расходов на приобретение техники — я уверен, регион ждут неплохие перспективы даже в нашей зоне рискованного земледелия".

В период весенней кампании планируется задействовать 4,6 тыс. тракторов и 3,3 тыс. посевных агрегатов. Техническая готовность машинно-тракторного парка максимальная.