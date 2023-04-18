Самарская спортсменка завоевала серебро на первенстве России по боксу

В Королеве завершилось первенство России по боксу среди девушек от 13 до 16 лет. В турнире приняли участие 424 девушки из 70 регионов России. Самарскую область представляли 14 спортсменок.
"Представительница 63 региона Дарья Беличко стала серебряным призером в весовой категории 36 кг (тренер — Борок М.Я.)", — сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?