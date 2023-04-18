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Единоборства Спорт

Самарская спортсменка завоевала серебро на первенстве России по боксу

КОРОЛЕВ. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Королеве завершилось первенство России по боксу среди девушек от 13 до 16 лет. В турнире приняли участие 424 девушки из 70 регионов России. Самарскую область представляли 14 спортсменок.

"Представительница 63 региона Дарья Беличко стала серебряным призером в весовой категории 36 кг (тренер — Борок М.Я.)", — сообщает пресс-служба регионального минспорта.

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