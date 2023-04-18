Самарская спортсменка завоевала серебро на первенстве России по боксу

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Королеве завершилось первенство России по боксу среди девушек от 13 до 16 лет. В турнире приняли участие 424 девушки из 70 регионов России. Самарскую область представляли 14 спортсменок.