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Образование Общество

В Самарской области завершился "IT-Хакатон 1.1"

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области подвели итоги состязаний юных программистов и конструкторов "IT-Хакатон 1.1". Интеллектуальный батл был организован Самарским государственным социально-педагогическим университетом совместно с Региональным центром для одаренных детей, созданным и оснащенным современным оборудованием в рамках национального проекта "Образование", который реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Соревнование разделялось на два этапа: дистанционный и очный.В первом приняли участие 65 команд (более 200 ребят) из различных городов и районов Самарской области. Во втором, в педагогическом технопарке СГСПУ, встретились 14 команд. За пять дней очного этапа ребята решили кейсы по трем трекам: робототехника, искусственный интеллект, IT-разработка.

"В нашем регионе ведется системная работа по раскрытию талантов. Бесспорно, главный тренд в ней задает президент страны Владимир Владимирович Путин. Мощнейший импульс придали национальные проекты. Кроме того, по инициативе Дмитрия Игоревича Азарова в Самарской области создана целая сеть мини-технопарков. Чтобы у ребят была дополнительная возможность проявить себя, попробовать свои силы в различных направлениях деятельности в нашем университете было принято решение провести первые Хакатон на базе Педагогического технопарка СГСПУ, — подчеркнула и. о. ректора СГСПУ Светлана Бакулина. — При поддержке министерства просвещения РФ у нас много сделано в части материально технического оснащения. Мы хотим, чтобы нашей инфраструктурой могли воспользоваться школьники. Понимаем, что сейчас проводить профориентационную работу со школьниками нужно как можно раньше, в 10 классе они уже должны определиться с профилем для дальнейшего обучения, и поэтому стараемся организовывать как можно больше мероприятий для ребят, чтобы они видели, как изменился вуз и поняли, что Педагогический — это круто".

Перемены в педагогическом школьники заметили. Преподаватели вуза познакомили их с современным оборудованием, которого пока нет в их школах. Из трех треков, которые входили в программу соревнований, самым популярным оказалась робототехника.

"Хакатон нам нужен, так как он развивает мышление, дает нам новые познания, мы развиваем фантазию. Мы посмотрели, какие модели собирали другие команды, — рассказали ребята из команды НОВАпарка. — Мы собрали робота-кработа, потому что у него есть щупальцы, как у краба. Он компактный и нам удалось выполнить задание. Очень интересный конструктор, мы работаем с таким в первый раз".

Робот–кработ принес ребятам бронзу в "IT-Хакатоне 1.1". Золото в треке робототехника завоевала команда школы-интерната № 17, Самара, серебро — школа № 22, Чапаевск.

Лучшую IT- разработку представили ученики школы № 1, Чапаевск. Второе место у Самарского регионального центра для одаренных детей. В тройку лидеров вошла команда из Лицея философии планетарного гуманизма, Самара.

В направлении искусственный интеллект сражались всего две команды. Золото завоевал Самарский региональный центр для одаренных детей. Серебро школа № 3, Новокуйбышевск.

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Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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