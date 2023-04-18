В Самарской области завершился "IT-Хакатон 1.1"

В Самарской области подвели итоги состязаний юных программистов и конструкторов "IT-Хакатон 1.1". Интеллектуальный батл был организован Самарским государственным социально-педагогическим университетом совместно с Региональным центром для одаренных детей, созданным и оснащенным современным оборудованием в рамках национального проекта "Образование", который реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина.
Соревнование разделялось на два этапа: дистанционный и очный.В первом приняли участие 65 команд (более 200 ребят) из различных городов и районов Самарской области. Во втором, в педагогическом технопарке СГСПУ, встретились 14 команд. За пять дней очного этапа ребята решили кейсы по трем трекам: робототехника, искусственный интеллект, IT-разработка.
"В нашем регионе ведется системная работа по раскрытию талантов. Бесспорно, главный тренд в ней задает президент страны Владимир Владимирович Путин. Мощнейший импульс придали национальные проекты. Кроме того, по инициативе Дмитрия Игоревича Азарова в Самарской области создана целая сеть мини-технопарков. Чтобы у ребят была дополнительная возможность проявить себя, попробовать свои силы в различных направлениях деятельности в нашем университете было принято решение провести первые Хакатон на базе Педагогического технопарка СГСПУ, — подчеркнула и. о. ректора СГСПУ Светлана Бакулина. — При поддержке министерства просвещения РФ у нас много сделано в части материально технического оснащения. Мы хотим, чтобы нашей инфраструктурой могли воспользоваться школьники. Понимаем, что сейчас проводить профориентационную работу со школьниками нужно как можно раньше, в 10 классе они уже должны определиться с профилем для дальнейшего обучения, и поэтому стараемся организовывать как можно больше мероприятий для ребят, чтобы они видели, как изменился вуз и поняли, что Педагогический — это круто".
Перемены в педагогическом школьники заметили. Преподаватели вуза познакомили их с современным оборудованием, которого пока нет в их школах. Из трех треков, которые входили в программу соревнований, самым популярным оказалась робототехника.
"Хакатон нам нужен, так как он развивает мышление, дает нам новые познания, мы развиваем фантазию. Мы посмотрели, какие модели собирали другие команды, — рассказали ребята из команды НОВАпарка. — Мы собрали робота-кработа, потому что у него есть щупальцы, как у краба. Он компактный и нам удалось выполнить задание. Очень интересный конструктор, мы работаем с таким в первый раз".
Робот–кработ принес ребятам бронзу в "IT-Хакатоне 1.1". Золото в треке робототехника завоевала команда школы-интерната № 17, Самара, серебро — школа № 22, Чапаевск.
Лучшую IT- разработку представили ученики школы № 1, Чапаевск. Второе место у Самарского регионального центра для одаренных детей. В тройку лидеров вошла команда из Лицея философии планетарного гуманизма, Самара.
В направлении искусственный интеллект сражались всего две команды. Золото завоевал Самарский региональный центр для одаренных детей. Серебро школа № 3, Новокуйбышевск.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.