В просветительской акции "Ученые - в школы" Самарская область заняла первое место по числу выступлений

По итогам Всероссийской просветительской акции общества "Знание" "Ученые - в школы" Самарская область оказалась на первом месте по количеству выступлений среди школьников.

Проект, организованный Российским обществом "Знание" совместно с Министерством просвещения России и координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах, прошел в стране с 8 февраля по 14 апреля.

Выступления 5 тыс. исследователей в 89 регионах страны услышали более 400 тыс. школьников, и еще 878 тыс. ребят присоединились к выступлениям в формате онлайн. Лидерами по количеству выступлений стали Самарская, Саратовская, Ульяновская, Свердловская области, Ставропольский край и Санкт-Петербург - в этих субъектах состоялось больше всего научных выступлений.

Проект стартовал 8 февраля, в День российской науки, в Луганской Народной Республике. Старт акции дал министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

Первые выступления также прошли в республиках Северная Осетия - Алания, Дагестан, Марий Эл, Крым, в Белгородской, Кемеровской, Новосибирской, Тверской, Архангельской областях, в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. В общей сложности за более чем 2 месяца проект охватил все 89 регионов страны, где прошли 10 тыс. мероприятий.

В Самарской области к акции присоединились 169 ученых, аспирантов, преподавателей вузов и колледжей, специалистов системы дополнительного образования. Подключились к акции лекторы Российского общества "Знание", работающие в общественных организациях и коммерческих структурах. Спикеры делились своими знаниями со школьниками, общались с ребятами, рассказывали о научных открытиях и разработках.

Предметом дискуссий ученых и старшеклассников были различные темы: электромагнетизм и альтернативные источники энергии, экогорода и цифровизация строительства, личная эффективность и политическая грамотность. Участники обсуждали проблемы межкультурной коммуникации, дискутировали о русской литературе, мировой истории и многом-многом другом.

В рамках акции было проведено два центральных мероприятия. Для школьников из отдаленных районов организована онлайн лекция, на которой выступил Багдат Тукабайов, руководитель Тольяттинского филиала ДТ "Кванториум-63 регион", с темой "Что такое 3-D технологии и почему они набирают популярность".

На базе школы № 26 прошел просветительский форум "Когда твой наставник - ученый", организованный учеными кафедры управления человеческими ресурсами Самарского университета, которые рассказали о профессиях будущего, провели деловую игру и квиз, объединенных тематикой профориентации, развития гибких навыков и критического мышления.

"Особо стоит отметить системную организацию работы группы ученых из Самарского государственного экономического университета под руководством Игоря Сажина, директора Центра предпрофессионального образования. Они провели порядка 20 выступлений не только в школах Самары, но и выезжали в г. Похвистнево, с. Борское, с. Исаклы", - отметила директор филиала Российского общества "Знание" в Самарской области Ольга Воронова.

В итоге участие в акции приняли ученые из Самарского университета, Самарского государственного экономического университета, Самарского государственного социально-педагогического университета, Самарского государственного университета путей сообщения, Тольяттинского государственного университета, Самарского государственного технического университета, Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики, филиала Московского государственного психолого-педагогического университета, медицинского университета "Реавиз", Самарского государственного аграрного университета, Поволжского государственного университета сервиса, Самарского государственного медицинского университета, Международного института рынка.

В просветительской акции также активно участвовали колледжи. Большинство лекторов выступили с двумя и более лекциями, что позволило Самарскому региону лидировать по количеству выступлений.

"Проведение просветительских акций позволяет школьникам прикоснуться к сложной, и интересной области знаний, познакомиться с людьми науки, которые в научно-популярном стиле рассказывают ребятам о своей деятельности. Возможно, встречи с учеными помогут выпускникам школ определиться с выбором профессионального пути и стать настоящими специалистами", - добавила Ольга Воронова.

Новая просветительская акция стала частью масштабного просветительского проекта Знание.Наука Российского общества "Знание", и она даст возможность лекторам в дальнейшем принять участие в интеллектуальных состязаниях и научных форумах, а лучшим спикерам - выступить на Конгрессе молодых ученых в Сочи.