В просветительской акции "Ученые - в школы" Самарская область заняла первое место по числу выступлений

По итогам Всероссийской просветительской акции общества "Знание" "Ученые - в школы" Самарская область оказалась на первом месте по количеству выступлений среди школьников.
Проект, организованный Российским обществом "Знание" совместно с Министерством просвещения России и координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах, прошел в стране с 8 февраля по 14 апреля.
Выступления 5 тыс. исследователей в 89 регионах страны услышали более 400 тыс. школьников, и еще 878 тыс. ребят присоединились к выступлениям в формате онлайн. Лидерами по количеству выступлений стали Самарская, Саратовская, Ульяновская, Свердловская области, Ставропольский край и Санкт-Петербург - в этих субъектах состоялось больше всего научных выступлений.
Проект стартовал 8 февраля, в День российской науки, в Луганской Народной Республике. Старт акции дал министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.
Первые выступления также прошли в республиках Северная Осетия - Алания, Дагестан, Марий Эл, Крым, в Белгородской, Кемеровской, Новосибирской, Тверской, Архангельской областях, в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. В общей сложности за более чем 2 месяца проект охватил все 89 регионов страны, где прошли 10 тыс. мероприятий.
В Самарской области к акции присоединились 169 ученых, аспирантов, преподавателей вузов и колледжей, специалистов системы дополнительного образования. Подключились к акции лекторы Российского общества "Знание", работающие в общественных организациях и коммерческих структурах. Спикеры делились своими знаниями со школьниками, общались с ребятами, рассказывали о научных открытиях и разработках.
Предметом дискуссий ученых и старшеклассников были различные темы: электромагнетизм и альтернативные источники энергии, экогорода и цифровизация строительства, личная эффективность и политическая грамотность. Участники обсуждали проблемы межкультурной коммуникации, дискутировали о русской литературе, мировой истории и многом-многом другом.
В рамках акции было проведено два центральных мероприятия. Для школьников из отдаленных районов организована онлайн лекция, на которой выступил Багдат Тукабайов, руководитель Тольяттинского филиала ДТ "Кванториум-63 регион", с темой "Что такое 3-D технологии и почему они набирают популярность".
На базе школы № 26 прошел просветительский форум "Когда твой наставник - ученый", организованный учеными кафедры управления человеческими ресурсами Самарского университета, которые рассказали о профессиях будущего, провели деловую игру и квиз, объединенных тематикой профориентации, развития гибких навыков и критического мышления.
"Особо стоит отметить системную организацию работы группы ученых из Самарского государственного экономического университета под руководством Игоря Сажина, директора Центра предпрофессионального образования. Они провели порядка 20 выступлений не только в школах Самары, но и выезжали в г. Похвистнево, с. Борское, с. Исаклы", - отметила директор филиала Российского общества "Знание" в Самарской области Ольга Воронова.
В итоге участие в акции приняли ученые из Самарского университета, Самарского государственного экономического университета, Самарского государственного социально-педагогического университета, Самарского государственного университета путей сообщения, Тольяттинского государственного университета, Самарского государственного технического университета, Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики, филиала Московского государственного психолого-педагогического университета, медицинского университета "Реавиз", Самарского государственного аграрного университета, Поволжского государственного университета сервиса, Самарского государственного медицинского университета, Международного института рынка.
В просветительской акции также активно участвовали колледжи. Большинство лекторов выступили с двумя и более лекциями, что позволило Самарскому региону лидировать по количеству выступлений.
"Проведение просветительских акций позволяет школьникам прикоснуться к сложной, и интересной области знаний, познакомиться с людьми науки, которые в научно-популярном стиле рассказывают ребятам о своей деятельности. Возможно, встречи с учеными помогут выпускникам школ определиться с выбором профессионального пути и стать настоящими специалистами", - добавила Ольга Воронова.
Новая просветительская акция стала частью масштабного просветительского проекта Знание.Наука Российского общества "Знание", и она даст возможность лекторам в дальнейшем принять участие в интеллектуальных состязаниях и научных форумах, а лучшим спикерам - выступить на Конгрессе молодых ученых в Сочи.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.